Havlíčková je juniorskou mistryní Evropy v běhu do vrchu

Česká reprezentantka v běhu na lyžích Barbora Havlíčková se stala ve švýcarském Zermattu juniorskou mistryní Evropy v běhu do vrchu. Devatenáctiletá závodnice z Vimperka zvítězila na téměř šestikilometrové trati s převýšením zhruba 400 metrů suverénně s náskokem 51 sekund před Italkou Angelou Matteviovou. Juniorky (5,9 km): 1. Havlíčková 32:20, ...13. Matějáková 37:11(obě ČR).

Barbora Havlíčková - česká běžkyně na lyžích je výborná také v běhu do vrchu.

Účastnice olympijských her v Pchjongčchangu si zpestřuje letní přípravu závody do vrchu pravidelně. Předloni byla Havlíčková na ME mezi juniorkami čtvrtá, tentokrát už nenašla přemožitelku.

Minulý týden startovala na atletickém mistrovství republiky juniorů na dráze v Olomouci, kde během jednoho dne vyhrála závod na 3000 metrů a byla druhá na poloviční trati.

V seniorských kategoriích si vedli v Zermattu z českých běžců nejlépe čtrnáctá Lucie Maršánová a Jan Janů, který obsadil v závodu na 10 km s převýšením 1000 metrů 21. místo.