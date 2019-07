Kouč Sang věří, že Kipchoge zaběhne maraton pod dvě hodiny

Někdejší olympijský medailista ve steeplu Sang trénuje Kipchogeho osmnáct let. Byl u toho, kdy se jeho keňský běžec měnil z šestnáctiletého chlapce v nejlepšího maratonce historie. Ocenil, že ho úspěch nezměnil.

"Eliud věří v disciplínu, trpělivost a pokoru. Je přesvědčen, že musíte zůstat skromný bez ohledu na to, kolik peněz jste vydělal a čeho jste dosáhl. A to není jednoduché," uvedl Sang na webu projektu Ineos 1:59 Challenge, který sponzoruje chemický gigant Ineos britského miliardáře Jima Ratcliffea.

Kipchoge je navíc mimořádně psychicky silný. "Věří sám v sebe víc než kdokoliv jiný, s nímž jsem se setkal. A chce po nás všech, abychom si věřili stejně, bez ohledu na cíl, jaký jsme si stanovili. Říká, že žádný člověk nemá limity, a opravdu tomu věří. Právě kvůli jeho silnému charakteru, silné psychice věřím, že jako první člověk zaběhne maraton pod dvě hodiny," prohlásil kouč.

Potenciál svého svěřence odhaloval postupně. Až po Monze uvěřil, že dvě hodiny nemusejí být nepřekonatelná meta. "Věděl jsem, že mysl může být silná, ale neuvědomil jsem si jak moc. Tehdy jsem se mu ráno podíval do očí a on opravdu stoprocentně věřil, že to dokáže. V Monze se to nakonec nepovedlo, ale byl strašně blízko, blíž, než spousta lidí čekala," vzpomínal.

Letos ve Vídni z této zkušenosti chtějí těžit. "V Monze to byla cesta do neznáma, to už tentokrát není," poznamenal Sang. Kipchoge se pokusí o prolomení dvouhodinové hranice ve vídeňském Prátru. Termín organizátoři stanovili na 12. října, ale mohou ho až o osm dní posunout v případě nepříznivého počasí.

Platný světový rekord drží Kipchoge časem 2:01:39 z loňského maratonu v Berlíně. Výkon z Monzy nemohl být kvůli specifickým podmínkám jako světový rekord uznán.