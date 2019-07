Ogrodníková znovu lepší Špotákové. Warnholm zlepšil rekord

I druhý duel českých oštěpařek v aktuálním ročníku Diamantové ligy vyhrála Nikola Ogrodníková. Vicemistryně Evropy skončila v Londýně pátá za 63,05 metru. Dvojnásobná olympijská šampionka Barbora Špotáková obsadila šestou příčku za 61,82 metru. Oběma to stačilo k postupu do finále seriálu. Hvězdou sobotního programu v Londýně byl Nor Karsten Warholm, který vylepšil vlastní evropský rekord na 400 metrů překážek na 47,12.