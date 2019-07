Fantazie! Veleba na mistrovství ČR vyrovnal český rekord na 100 m

Dvaatřicetiletý Veleba dnes zazářil už v rozběhu, když se časem 10,15 dostal o setinu pod rekordní čas, ale s nedovolenou podporou větru 2,2 m/s. Před finále cítil šanci na skvělý výkon. "Byl jsem hrozně nervózní. Věřil jsem," uvedl v rozhovoru po doběhu.

Zpočátku ale trochu ztrácel. "Neodstartoval jsem moc dobře, takže jsem nečekal, že by to mohl být takový výkon. Jsem rád. Zvlášť tady, odkud pocházím, kde jsem začínal s atletikou," doplnil sprinter, který je novým rekordmanem šampionátu a ziskem pátého titulu se stal rekordmanem v této disciplíně. Do čela rekordních tabulek se vrátil po roční odmlce, loni v červenci mu Stromšík sebral rekord z roku 2010.

Jan Veleba (vpravo) z Dukly Praha časem 10,16 vyrovnal český rekord v běhu na 100 m.

Václav Šálek, ČTK

Maslák do boje o medaile nezasáhl

Ve finále stovky se měl představit i elitní čtvrtkař Pavel Maslák, který se v této letní sezoně zaměřuje hlavně na dvoustovku. Po předčasném startu byl ale diskvalifikován a do boje o medaile nezasáhl.

Veleba, Stromšík i Seidlová splnili mírnější požadavek atletického svazu pro účast na mistrovství světa v Dauhá. Za limitem IAAF ale zatím zaostávají, takže musejí spoléhat na případnou pozvánku.

Kudlička má jedenáctý titul

Jedenáctý titul získal tyčkař Jan Kudlička, kterému k tomu stačilo na druhý pokus zdolat 544 centimetrů. Díky tomu odsunul na druhé místo Matěje Ščerbu, který skočil 536. Kudlička si pak nechal zvednout laťku na 560 centimetrů, což by bylo jeho sezonní maximum, ale neuspěl.

V moravské metropoli se závodí ve velkém vedru. Zřejmě nejobtížnější situaci měla pětice vytrvalkyň na 5000 metrů, které startovaly v půl čtvrté. Pořadatelé pro ně výjimečně připravili občerstvovací stanici. V obtížných podmínkách zvítězila favorizovaná Moira Stewartová (16:22,74), do cíle se dostaly jen čtyři běžkyně.