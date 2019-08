Po těžkém zranění potřebuje Holuša být opět vlčákem. Pak může sklízet ovoce

Za dva měsíce by měl v Dauhá obhajovat páté místo z mistrovství světa v Londýně. Jenže tak daleko mílař Jakub Holuša zatím nekouká. Prioritou je pro něj splnit limit pro šampionát na patnáctistovce, který má hodnotu 3:36.

Za normálních okolností by to pro českého rekordmana neměl být problém, však vloni tři a třičtvrtě okruhu na atletickém oválu zvládl i za 3:32,49. Jenže pak ho zastavilo poměrně vážné zranění a po únavové zlomenině a zánětu v kyčli ho čekal zdlouhavý návrat.

„Přece jen už jsem starší závodník, tělo není jako ve dvaceti, kdy do toho skočíte a jde to samo,“ popisoval opavský rodák, jenž letos oslavil 31. narozeniny.

Během úspěšné kariéry už prošel několika zraněními. „Ale tohle je pro mě nová situace. Myslel jsem, že 3:36 musím zaběhnout s prstem v nose, ale není to tak. Dlouho jsem nezávodil a teprve teď mám za sebou čtyři a půl měsíce tréninku, což je pro tak těžkou trať, jakou patnáctistovka je, nezbytné,“ ví.

Včetně domácího šampionátu v Brně má za sebou letos tři patnáctistovky, nejrychleji běžel v belgickém Heusdenu 3:40,20. „Tam jsem měl nějakou rýmu, nebylo to ideální. Potřebuju se rozzávodit a věřím, že těch 3:36 už musím atakovat. Jak jsem dlouho neběhal, trochu jsem ztratil závodní drajv, zase potřebuju jít do závodu jako vlčák,“ plánuje.

Vítěz mistrovství ČR na 1500 metrů Jakub Holuša z Dukly Praha.

Václav Šálek, ČTK

Nejbližší šanci bude mít na sobotním mítinku Citius v Bernu, pak ho čeká mistrovství Evropy družstev v Bydhošti a další polský mítink ve Štětíně.

Limity se dají plnit do šestého září, o tři týdny později v Kataru začne mistrovství světa. A svěřenec polského kouče Tomasze Lewandowského věří, že může ze své zkrácené sezony těžit oproti ostatním atletům, kteří závodí třeba pět měsíců. „Bude to pro mě výhoda, můžeme sklízet ovoce. Ale nejdřív musím splnit limit, to je základ,“ má jasno.