Těžký úkol. Zachrání se Češi? Naděje snižují zranění i rošáda

Vždy byli týmem na hraně evropské elity. Sestupové chmury v superlize střídaly postupové oslavy v druhé nevyšší soutěži, až při posledním ročníku mistrovství Evropy družstev předloni v Lille se čeští atleti dokázali mezi smetánkou udržet. Povede se to i letos v Bydhošti? Úkol je to dvojnásob náročný.

Sprinter Pavel Maslák se před cestou do Bydhošti loučí s manželkou Nellou a dcerou Miou.

Zatímco dosud stačilo pro udržení ve dvanáctičlenné superlize deváté místo, teď se bude elitní skupina zužovat na osm týmů. Z dvanácti jich tak letos pět sestoupí, udrží se sedmička, kterou doplní vítěz první ligy. „Pohybujeme se na hraně, bude to hodně tvrdé. Musí se skoro všechno povést, abychom zůstali, ale s tím cílem tam jedeme,“ říká Jan Netscher.

Bývalý tyčkař se sice oficiálně ujme role šéftenéra až v září, ale Tomáš Dvořák už se rozhodl do Polska necestovat, a tak Netschera čeká ostrá premiéra.

Česká nominace na ME družstev MUŽI 100 m: Veleba, 200 m: Maslák, 400 m: Šorm, 800 m: L. Hodboď, 1500 m: Holuša, 3000 m: Friš, 5000 m: Zemaník, 4x100 m: Veleba, Jirka, Záleský, Hampl, Maslák, 4x400 m: Maslák, Šorm, Tesař, Müller, Desenský, L. Hodboď, 110 m př.: J. Sýkora, 400 m př.: Müller, 3000 m př.: Kovář, výška: Heindl, tyč: Kudlička, dálka: Vondráček, trojskok: Vodák, koule: Staněk, disk: Bárta, kladivo: Hájek, oštěp: Vadlejch, náhradník: F. Sasínek. ŽENY 100 m: K. Seidlová, 200 m: Pírková, 400 m: Hejnová, 800 m: Mezuliáníková, 1500 m: Mäki, 3000 m: Chlebíková, 5000 m: Stewartová, 4x100 m: K. Seidlová, Pírková, Domská, Bendová, Jiranová, Koudelová, 4x400 m: Vondrová, Petržilková, Hofmanová, Pírková, Mezuliáníková, 100 m př.: Koudelová, 400 m př.: Vondrová, 3000 m př.: Sekanová, výška: Sajdoková, tyč: Maláčová, dálka: Kučerová, trojskok: Maštalířová, koule: Červenková, disk: Staňková, kladivo: Šafránková, oštěp: Šedivá. ČT sport vysílá přímé přenosy v pátek od 18.50 do 21.30, v sobotu od 15.50 do 20.05 a v neděli od 14.50 do 19.00.

Podle přihlášek se český tým pohybuje okolo osmého místa, o sedmičku by mohl svést souboj se Švédskem. Citelné ale mohou být absence několika opor. Zranění doléčují dálkař Radek Juška i oštěpařky Barbora Špotáková s Nikolou Ogrodníkovou, ze sprinterské štafety vypadl nemocný Zdeněk Stromšík.

Několik bodů může český tým stát i rošáda na 400 metrů, kdy hladkou trať poběží překážkářka Zuzana Hejnová, naopak překážky majitelka limitu pro MS na čtvrtce Lada Vondrová. „Bylo to i na jejich přání, důvodů je víc, ale nechci je rozebírat,“ řekl Netscher.

„Rozhodly jsme se s trenérkou pro hladkou čtvrtku, i když na překážkách bych bojovala o vítězství, což v této konkurenci nebudu,“ uvědomuje si Hejnová. „Ale hodí se nám to do tréninku i závodního plánu, tak jsem ráda, že mi to bylo umožněno,“ kvituje.

Předloni v Lille dokázali z českých reprezentantů vyhrát oštěpaři Špotáková a Vadlejch, koulař Staněk a běžec Holuša, kromě Špotákové se všichni představí i letos. V dálce, trojskoku a vrhačských disciplínách mají při ME družstev všichni tři pokusy, nejlepší kvarteto ještě čtvrtý.