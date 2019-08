Bude to velké, tuší české oštěpařské eso. Dostane hlavu do obrátek a pomůže k záchraně?

Jak vám sedí týmové soutěže v individuálním sportu?

Mám je rád. Je to něco jiného, než když jedete na Diamantové ligy, kde závodíte jen za sebe. Tady na vás závisí i úspěch týmu.

Ten má před sebou hodně náročný úkol skončit mezi nejlepšími sedmi a udržet se.

Bude to strašně těžké. Musí všechno vyjít, ideálně aby všichni předvedli svá letošní maxima a ostatní pokazili. Je to hra čísel a každý bod může hrát velkou roli.

Vy jste v Bydhošti závodil na juniorském mistrovství světa 2008, byla to pro vás jedna z prvních velkých akcí. Jak na ni vzpomínáte?

Když si vezmu, že to je jedenáct let, tak mě to docela děsí. Bylo to skvělé, dostal jsem se do finále. Tenkrát pro mě bylo něco obrovského závodit na mistrovství světa, a i díky tomu jsem tam, kde jsem, protože atletika mě bavila o to víc.

Asi se dá čekat dobrá divácká kulisa. Poláci mají vysoké ambice, atletiku mají rádi…

Přesně tak, v Evropě teď hrají atleticky skoro prim. Bude to velké, chtějí se předvést.

Oštěpař Jakub Vadlejch během mítinku Zlatá tretra.

Vlastimil Vacek, Právo

Jen na takřka desetihodinovou cestu autobusem jste se asi tolik netěšil.

To ne. Od té doby, co jsem měl problémy se zády, se delších cest docela bojím, tak doufám, že si neodnesu žádnou újmu.

Jak zatím hodnotíte sezonu? V předchozích dvou letech jste házel o něco dál.

Podávám stabilní výkony, ale jsou trochu níž, než bych si představoval. Jde hodně o techniku i celkové naladění. Přijde mi, že v hlavě pořád mám, že mistrovství světa je hodně pozdě, až v říjnu. Jako kdyby se ještě nedostala pořádně do obrátek, ale už cítím, že to na mě přichází a vrchol se blíží. Tak snad se hlava zapne a něco předvedu.

Jak jste pojal netradičně dlouhou sezonu? Někteří atleti ji přerušili dovolenou.

Já docela dost trénuju, abych v říjnu, kdy už je většinou po sezoně, byl v té nejlepší formě. I záda přestala bolet. Já je necítil nějak extra, ale po těžším tréninku jsem je chvilku dostával zpátky. Teď se o ně můžu opřít.

Zkoumal jste, jaké budete mít v Bydhošti soupeře?

Vůbec. Počítám, že domácí nasadí Marcina Krukowského, nevím, koho Němci.

Juliana Webera, jako jediný ve startovní listině hodil letos dál než vy.

Já se ale soustředím hlavně na sebe, určitě chci předvést svůj nejlepší letošní výkon a povzbudit se směrem k mistrovství světa v Kataru.

Vítěz každé disciplíny navíc získá nominaci na utkání Evropa–USA v říjnu v Minsku.

Já o tom nevěděl, až teď mi to říkal manažer Juck. Určitě je to zajímavá motivace navíc, mohl by to být kvalitní přípravný závod před Dauhá.