Smutná zpráva dostala českého olympionika do kolen. Od té doby bojuje za uzdravení dcery

"Samozřejmě jsme tomu nemohli uvěřit, o děťátko jsme se pokoušeli delší dobu a po radostném začátku těhotenství nás tahle smutná zpráva dostala do kolen. Bylo to pár dní po mém návratu z olympiády v Riu," napsal Sport.cz Bába.

Nadějnou cestou je terapie, která probíhá formou denního cvičení v Praze v délce jednoho měsíce, přičemž doporučená frekvence je až čtyřkrát za rok. Tato léčba je však velice nákladná, ročně si vyžádá více než 200 tisíc korun.

„Ano, život se nám opravdu změnil, těšíme se z maličkostí a na vše koukáme s nadhledem. Každý úsměv Rebečky nás utvrzuje v tom, že jsme se rozhodli správně a rozhodli se společně za život naší dcery bojovat. My věříme, a i když naše laťka možná byla nastavena o něco výše, společně se přes ni přeneseme a v tom spočívá naše síla," napsala Bábová na webu rebekababova.eu.

Příběh malé holčičky neunikl bývalé reprezentantce Denise Helceletové (za svobodna Rosolové), která přes sociální sítě vyzvala k pomoci a přidala číslo transparentního účtu, na který může každý poslat částku na léčbu Rebeky. „Může se zdát, že Jarda jako medailista a úspěšný atlet, bude mít vystaráno. Tak to bohužel není, atletika prostě není sport, kde se točí miliony a jakmile skončíte, nezbývá nic jiného než nastoupit do práce jako každý jiný. Proto i já budu velice vděčná, když se rozhodnete pomoci i vy," vyzvala.

Čtyři hodiny rehabilitace denně

Klíčová je rehabilitace a cvičení, součástí je také Vojtova medota, využití balančního míče a vertikalizačního stojanu, více jak rok Rebeka podstupuje hiporehabilitaci a letos byla poprvé v lázních. „Nadějnou terapií je nyní neurorehabilitace na specialní klinice, kde probíhá cvičení čtyři hodiny denně. Bohužel tyhle rehabilitace nejsou hrazeny pojišťovnou a jsou velice nákladné," přiznal Bába, který i přes veškeré obtíže má jasný cíl, připravit dceru na samostatný a soběstačný život.

"I když věříme, že kolem sebe bude mít vždy své milované, rádi bychom, aby byla schopna postarat se sama o sebe a nebyla na nikom závislá. V jejich možnostech by to mělo být a my se samozřejmě jako každý rodič budeme snažit udělat vše, co bude v našich silách," věří Bába, který bude s nejbližšími na podzim slavit třetí narozeniny své dcery.