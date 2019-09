Koulař Staněk si na mítinku v Ústí nad Labem poranil tříslo

Český koulařský rekordman Tomáš Staněk si dva týdny před mistrovstvím světa na dnešním mítinku v Ústí nad Labem poranil tříslo. Osmadvacetiletý atlet ale doufá, že se do šampionátu v Dauhá dá zdravotně dohromady.

Trojnásobný medailista z halových šampionátů Staněk obsadil v Ústí druhé místo za pokus 20,78 m, jímž téměř o metr zaostal za svým letošním nejlepším výkonem (21,67). "V pátém pokusu mi to ujelo, nejspíš jsem si natrhl tříslo. Teď se budu snažit co nejdřív dostat do formy na mistrovství světa," řekl Staněk České televizi.

Mítink vyhrál Novozélanďan Jacko Gill v osobním rekordu 21,47 m.