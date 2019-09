Klučinová se kvůli rekordu modlit nebude. Vozí přítele na koncerty a těší se na volno

Eliška Klučinová a její životní úspěch, bronz z halového ME v Praze 2015.

Rozhodnutí ukončit vícebojařskou kariéru v ní definitivně uzrálo přes léto. „Ale už zima, kdy mě zranění vyřadilo ze závěrečné přípravy na halové mistrovství Evropy, byla signálem, jestli se na to nevykašlat, když už nevydržím ani tu krátkou halovou sezonu zdravá,“ přiznává. „A když se to nezlepšilo ani přes léto, věděla jsem, že to nemá cenu,“ líčí 31letá Klučinová.

Zdravotních trablů během kariéry zažila řadu, na operaci byla s chodidlem i ramenem, vždy se dokázala vrátit v dobré formě. Jenže poslední venkovní sedmiboj absolvovala na podzim roku 2017 a další úmornou snahu o návrat do špičky už podstupovat nechtěla. I když třetí olympijská účast v Tokiu byla velkým lákadlem…

„Jenže by to obnášelo zase celý rok přípravy, aniž bych byla přesvědčená, že se dokážu vrátit k výkonům jako dřív. A i kdybych se nominovala, jen pro čárku bych tam jet nechtěla,“ má jasno Klučinová, kterou v posledních letech trénoval František Ptáčník.

Když v sobotu večer věděla, že už ji další závod nečeká, přepadla ji mírná nostalgie. „Trochu to na mě dolehlo,“ přiznává. A tak mohla vzpomínat na vrcholné okamžiky kariéry.

Eliška Klučinová při svém posledním závodě kariéry v Hodoníně, kde se představila v kouli a ve výšce.

ČAS - Eduard Erben

Jak startovala na dvou olympiádách. Jak v Kladně, které bylo roky jejím domovským stadionem, nejprve vyrovnala a pak dvakrát překonala sedmibojařský český rekord. Nebo jak ji našlapaná pražská O 2 arena v roce 2015 hnala za bronzem při halovém mistrovství Evropy…

„Bude se mi stýskat po té atletické partě, trenérovi a skupině. I ty velké akce byly super, i když během nich se člověk stresuje, ví, že na konci je ta osmistovka… Je pravda, že jsem teď na nějaký víceboj koukala v televizi a už jsem si říkala, že bych s holkama neměnila,“ přiznává Klučinová, která český rekord v sedmiboji před pěti lety posunula až na 6460 bodů.

Věří nástupkyním

Zůstane v tabulkách téměř čtvrtstoletí jako její předchůdkyně Zuzana Lajbnerová? Klučinová se jen pousměje. „Určitě se nebudu u každého závodu modlit, aby rekord vydržel. Budu ráda, když ho někdo posune aspoň na 6500 bodů. Katka Cachová na to určitě má, uvidíme, co vyroste z mladých holek v čele s Janou Novotnou,“ přemítá.

Své nástupkyně bude Klučinová dál sledovat, třeba jednou i v roli trenérky. „Dodělávám školu, která mě k trénování nebo učení předurčuje, ale teď si chci dát trochu volnější rok. Pracovat budu od října na půl úvazku, kdy budu koordinovat sportovní stipendia pro studenty, ale také chci trávit víc času s rodinou, s přítelem, zajet si po delší době na dovolenou,“ těší se.

Jejím partnerem je písničkář Jan Pokorný vystupující pod jménem Pokáč, a tak Klučinová tráví nejeden večer na jeho vystoupeních. „Dělám mu řidičku na koncerty,“ usmívá se. „Aspoň spolu trávíme víc času, i když on to má vlastně pracovně,“ dodává.