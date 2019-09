Řenč získal stříbro na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu

Řenč potvrdil výbornou formu poté, co v polovině srpna na závodě Ironman Kalmar ve Švédsku vytvořil nové české maximum v dlouhém triatlonu 7:54:07. Dnes získal stříbrnou medaili v jednom z nejstarších triatlonových závodů na světě časem 8:00:44. Nestačil jen na Dána Kristiana Högenhauga, za kterým zaostal o necelých sedm minut. Druhé místo uhájil v závěru před dalším dánským triatlonistou Mortenem Brammerem Olesenem o 42 sekund.

"Před posledním okruhem mi manželka řekla, že Olesen je za mnou jenom minutu, a když nezrychlím, tak mě předběhne. Tak jsem běžel, co to šlo. Dal jsem do toho maximum. A nakonec jsem to udržel, i když mě rychle dotahoval," uvedl Řenč v tiskové zprávě.

Absolutním vítězem Challenge Almere, v jehož rámci se ME konalo, se stal Jihoafričan Matthew Trautman v čase 7:50:15. Řenč byl celkově třetí. "Jsem hrozně moc spokojený. Ti dva přede mnou dnes byli rychlejší a jejich tempo jsem nedokázal akceptovat, takže jsem v tom závodě prodal všechno, co jsem mohl," prohlásil.

Závod žen vyhrála Nizozemka Yvonne Van Vlerkenová, na kterou Křivánková ztratila 25:29 minuty. Od medaile dělilo českou závodnici přes devět minut. "Jsem s výsledkem maximálně spokojená. Zvláště když to byl letos už můj šestý dlouhý triatlon a před dvěma týdny jsem byla nachlazená," řekla Křivánková