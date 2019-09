Úleva. Český silák rozehnal mraky, stopka pro mistrovství světa nepřišla

Trvalo mu to déle, než čekal, ale v posledních týdnech už se český koulařský rekordman Tomáš Staněk konečně dostával do pořádných závodních obrátek. A když chtěl dobrý pocit ve čtvrtek při generálce na mistrovství světa v podobě tradičního mítinku v Ústí nad Labem stvrdit i špičkovým výkonem, po jednom z pokusů z kruhu odkulhal. Jako to s jeho zdravotním stavem vypadá, uvidíte v následujícím videu.

„Jsem trochu trhací, v téhle oblasti už mám docela zkušenosti, tak jsem hned věděl, že tříslo natržené je,“ popisoval. Obavy, že mu zranění už poněkolikáté zhatí závěrečnou přípravu na vrcholnou akci v podobě MS, které v Dauhá začíná příští týden, byly na místě.

„Už jsem viděl to sluníčko, a najednou zase mraky, že můžu mít stopku pro mistrovství světa,“ přiznával. Jenže v pondělí Staněk opouštěl lékařskou ordinaci zvesela. „Nesu pozitivní zprávy. Stav třísla se zlepšil, dělá se tam jizva, v Dauhá budu moct závodit,“ hlásil s úlevou.

Koulař Tomáš Staněk před mistrovstvím světa v atletice v Dauhá.

Ondřej Deml, ČTK

Vyšetření hned po závodě kvůli krvi nahromaděné v trhlině mnoho neodhalilo, až pondělní sono ukázalo rapidní progres. „Sám jsem byl překvapený, jak rychle se to hojí. Do plné zátěže to ještě bude chvíli trvat, ale myslím, že odpočinek mi neuškodí,“ věří Staněk.

A tak je připraven vzdorovat konkurenci, v níž nevídaných osm borců letos překonalo 22,20 m. „Samotného mě to překvapuje, dřív, když to zvládl jeden většinou Američan, bylo to dost,“ říká Staněk. V tabulkách je letos s výkonem 21,67 m jedenáctý. „Celou sezonu jsme se patlali s technikou, až sem byl občas na trenéra zlý,“ přiznává svěřenec Jana Tylčeho. Jak to vypadá?

„Jsem ambiciózní, chci házet daleko, a když to úplně nejde, různě hledám chyby. Občas jsem nadával na tréninku, naštěstí tam zrovna moc dětí nebývá. Říkají mi Bejček, no,“ pousmál se.