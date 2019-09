Novinka zabijácký instinkt nebere. Češi byli u velké premiéry i světového rekordu

Poprvé se soutěž smíšených kvartet konala na vrcholové úrovni na mistrovství světa dorostenců před čtyřmi lety v Cali a rychle se po vzoru dalších sportů propracovala i do atletického programu na olympijských hrách a mistrovství světa.

„Celou kariéru běháme kluci a holky zvlášť, tohle je příjemné pikantní oživění, je to zase jiná parta,“ hlásil Tesař. „Také se ve smíšené štafetě můžeme víc prosadit,“ přidává Vondrová.

České smíšené kvarteto (zleva) Patrik Šorm, Tereza Petržilková, Jan Tesař, Lada Vondrová.

Ivana Roháčková

V „českém“ rozběhu zásluhou amerického kvarteta Tyrell Richard, Jessica Beardová, Jasmine Blockerová, Obi Igbokwe byl časem 3:12,42 vytvořen světový rekord v této disciplíně, další jeho atak se dá očekávat v nedělním finále. „Myslím, že klidně dvě tři sekundy ve finále ještě můžou stáhnout,“ myslí si Šorm.

Pikantních soubojů pohlaví ale oproti minulosti ubylo, většina reprezentací včetně té české zvolila model muž, žena, žena, muž. „Je dobré, když chlap udělá takový stavební kámen a dobře to rozběhne. Holkám se pak běží líp v kontaktu, než kdyby měly běžet celou dobu samy. A ve finiši může ještě druhý chlap zabojovat,“ vysvětloval český finišman Patrik Šorm.

Jan Tesař předává štafetový kolík Ladě Vondrové.

Ivana Roháčková

Jinou cestou se vydali pouze ve druhém běhu Japonci, kteří zvolil přesně opačné nasazení. A skončili úplně poslední.

„Vidíte, jak dopadli. Kdyby to udělali jako ostatní, určitě by na tom byli líp. Ti kluci pak mají mnohem vyšší motivaci přejet tu holku,“ vykládala Lada Vondrová, která se při Evropských hrách v Minsku blýskla i statečným a vítězným soubojem s dotírajícím mužským soupeřem.

„Ale jinak je mi jedno, proti komu běžím, stejně se soustředím sama na sebe,“ hlásila flegmaticky.

Zabojují o Tokio

Jaké pak je pro muže závodit proti něžnému pohlaví? Nemá podvědomě snahu soupeřku šetřit a neustupuje zabijácký instinkt? „Určitě ne, to je právě ještě větší motivace k tomu zabijáckému instinktu,“ usmívá se Šorm. „Já proti holce ještě neběžel, ale kdyby tam byla, tak o tom nepřemýšlím a běžím na sebe, abych předvedl co nejlepší výkon,“ má jasno.

„Já také zatím pokaždé běžel proti chlapovi, nevím, jaké by to bylo proti holce. Ale myslím, že by to mělo být hned odehrané. Snad,“ s úsměvem přemítal Tesař.

Nová disciplína je pro české kvarteto příjemným oživením, ale i šancí, jak se probojovat na olympiádu do Tokia. První šanci v podobě postupu do finále v Dauhá nevyužili. „Finále bylo v plánu, bohužel se nepovedlo, ale určitě ještě zabojujeme,“ slibuje Šorm. Osm míst je ještě ve hře příští rok podle světových tabulek.