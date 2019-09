Po porodu císařským řezem se bála. Teď je z kapesní rakety nejrychlejší máma

Zatímco Bolt už ale sprinterskou scénu vyklidil, Fraserová-Pryceová se po pauze vrátila a její sociální sítě zdobí nová přezdívka Mommy rocket. Předloni se jí narodil syn Zyon a dvaatřicetiletá rodačka z Kingstonu se vrátila v plné síle.

„Nebylo to snadné, bála jsem, jak se po císařském řezu budu schopná dostat do formy, dlouho jsem nemohla posilovat,“ popisovala. „Byla to dlouhá cesta. Přece jen už mi bylo třicet, všechny holky běhaly rychle. Slyšela jsem hlasy, že bych měla skončit, ale na to jsem ještě nebyla připravená,“ vyprávěla Jamajčanka.

Takhle slaví nejrychlejší žena planety Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.

Martin Meissner, ČTK/AP

V Dauhá od rozběhu dávala soupeřkám jasně najevo, že má zlatou formou. A nejen barvou své paruky, které tak ráda střídá, a pro finále ji vyměnila za duhovou. Stovku proběhla v čase 10,71 s, pouhou setinu za svým národním rekordem z londýnské olympiády.

„Na tenhle moment jsem pyšná, protože pro ženy není snadné se vracet po mateřství,“ říkala. Nebyla ten den jedinou zlatou matkou, ve smíšené štafetě se radovala Američanka Allyson Felixová, mezi chodkyněmi Číňanka Liou Chung.

Euforii Fraserové-Pryceové z jejího čtvrtého zlata na stovce umocňovalo čestné kolečko, které si vychutnala s dvouletým Zyonem v náručí.