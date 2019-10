Záběry až do nosních dírek? Atletky se bouří proti intimním kamerám

„Přineseme nový úhel pohledu na atlety těsně před startem,“ avizovala IAAF. Jenže tento úhel je mnohým zejména atletkám nepříjemný. „Pochybuju, že by se na vývoji této technologie podílela nějaká žena,“ reagovala semifinalistka ženské stovky Gina Lückenkemperová.

„Je mi velmi nepříjemné zaklekávat do bloků nad kameru v tom sporém oblečení, které máme. Jako ženě mi to přijde stupidní,“ ozvala se 22letá sprinterka, kterou podpořila i krajanka Tatjana Pintová.

Kamera ve startovacích blocích pro sprint, technická novinka na atletickém MS v Dauhá.

Profimedia.cz

Německá výprava jejich stížnost předala na IAAF, která částečně dala atletkám za pravdu. Všechny záběry jsou tak po 24 hodinách vymazány, podle režiséra vysílání IAAF Jamese Lorda navíc dvě minikamery budou snímat jen horní část těla a hlavy.

Žádná z českých atletek se na stovce či stovce překážek nepředstavila a třeba Zuzana Hejnová je ráda, že na delších tratích IAAF k podobnému experimentu nesáhla. „Je to strašné. Zrovna jsme si říkaly, jak je to hrozné, že jim je vidět pomalu do nosních dírek,“ podivovala se dvojnásobná mistryně světa na čtvrtce překážek. Samotné závodníky to ale podle ní neovlivní.

„To už se každý soustředí na start. Bylo by špatné myslet na to, jak zrovna teď vypadám pro diváky zespoda,“ usmála se Hejnová.