Japonské fair play! Češky ji vyřadily, tak si nalepila vlaječky a šla jim fandit do kotle

Přitom právě Češky do jisté míry mohly za to, že jednadvacetiletá Japonka sledovala finále jen z tribuny. Na poslední postupující z kvalifikaci Šedivou ji na třináctém místě chybělo šest centimetrů, definitivně ji mimo finálové pozice poslal třetí kvalifikační hod Špotákové.

Proč tedy bývalá dorostenecká mistryně světa fandila ve finále zrovna Češkám? Může za to především oštěpařský kouč David Sekerák, který se Japonky trenérsky ujal a Kitagučiovou v Česku připravoval.

„Potkal jsem ji na trenérském semináři ve finském Kuortane, kde trénovala. Bavili jsme se, jestli by nechtěla přijet do Česka, a pak mi přišel mail, že jí svaz i univerzita, kde studuje, umožní přijet, tak dorazila do Domažlic,“ popisuje Sekerák.

A Kitagučiová se v Česku rychle aklimatizovala. „Má ráda knedlíky,“ směje se Sekerák, který vzal svoji svěřenkyni i na grilování například s koulařem Tomášem Staňkem či talentovanými diskaři bratry Forejtovými. „Koupili jsme kilo pupku na flank steak a všechno se snědlo. Byl to pro ni zážitek,“ líčí kouč.

V Kitagučiové vidí slibnou budoucnost. „Byla tu ze všech nejmladší, vypadá fakt dobře. Jsme domluveni, že v březnu zase přijede do Domažlic, na jaře bude závodit v Evropě a pak se vrátí do Japonska na národní šampionát,“ plánuje Sekerák. „Smůla, že jí tady nevyšlo finále, ale uklidňoval jsem ji, že ji čeká olympiáda v Tokiu, kde ji požene celý stadion,“ dodává.