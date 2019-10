Nemáš na to, skonči, slyšela Hejnová. A to ji nabudilo

Dokázala to, co se zatím žádnému jinému českému atletovi v Dauhá nepovedlo. Postoupila mezi finálovou osmičku. Ale s tím se Zuzana Hejnová nespokojí. Však už dvě z pěti svých světových finále vyhrála a o medaili je odhodlaná bojovat i letos. Finále ji čeká v pátek od 20:30 SELČ.

Semifinále jste oproti soupeřkám rozběhla dost volně, nevyděsilo vás, když se přes vás dostala i Norka Iuelová?

Ani ne, já si naopak říkala, že mě to požene, protože ona vyběhla fakt rychle. Ale já musím prostě jet podle svého, není cesta se někoho chytat, každý rozbíhá jinak. Vím, že jsem na začátku pomalejší, asi to vypadá i blbě, ale potom mám zase dobrý ten konec.

V úvodu je tedy rezerva, z níž se ještě dá ubrat nejedna desetina?

Myslím, že jo. Musím se víc nahecovat, nějak mi to nejde, i když vím, že to je vrchol sezony. Musím se nějak naštvat před tím finále.

Vyčerpaná Zuzana Hejnová v cíli semifinálového běhu na 400 metrů překážek na MS v Dauhá.

Petr David Josek, ČTK/AP

V cíli se zdálo, že vás finiš stál hodně sil.

Měla jsem toho dost, hlavně kvůli tomu, že jsem musela tahat až do cíle, protože jsem vůbec nevěděla, jak na tom jsem. Nakonec jsem byla šťastná, že tam bylo to velké Q (značící přímý postup).

Čekala jste, že vaše semifinále bude tak vyrovnané?

Věděla jsem, že ten náš běh bude nacpaný a hodně vyrovnaný. Nevyzpytatelná byla jen Spencerová, jak jsme zase viděli. Nebyla tam Muhammadová ani McLaughlinová, myslím, že další dva běhy to měly na druhé místo mnohem jednodušší.

Takže teoreticky mohlo být vaše semifinále takovou předehrou boje o finálový bronz?

Jsem si vědoma, že o bronz to bude obrovská bitva. Upřímně si myslím, že i Dalilah Muhammadová je k poražení, uvidíme, co s ní udělá ten třetí běh. Nepřišlo mi, že by to šetřila za těch 53,91. Ale Sydney je úplně suverénní, ta to vyklusala.

Jak strávíte volný den před finále?

Musím hodně odpočívat. Půjdu si asi i zaklusat, abych nezatuhla, protože nemůžu celý den nic nedělat. Maximálně rovinky, protáhnu se a dám si dobrou kávu.

Nějaké procedury s fyzioterapeutkou absolvujete?

Určitě budou, chystá se na mě už po semifinále a ve čtvrtek taky.

Zuzana Hejnová na mistrovství světa v Dauhá.

Ivana Roháčková/ASC Dukla, ČTK

Jak si ceníte toho, že startujete už ve svém pátém světovém finále? K tomu dvě olympijská…

Ani to nemám spočítané, ale zní to dobře. Jsem ráda, že jsem v osmičce, protože semifinále je vždycky náročné psychicky, všechny holky se strašně nahecují, aby se dostaly do finále a tam už třeba nepředvedou takový výkon.

Hřeje vás postup o to víc, že vloni jste se sezonou zdravotně protrápila a nedostala ani do evropského finále?

Mám strašnou radost. Děkuju lidem, kteří mi nevěřili. Mě to vždycky hrozně motivuje a jsem šťastná, že mám kolem sebe lidi, co mi přejí. Je hodně nepřejících lidi, kteří říkají, že už mám skončit a že už na to nemám. Mě to hrozně nabudí a v tréninku makám o to víc.