Další katarská rarita: třídenní víceboj. Bude to zvláštní, říká jediná Češka

Takový závod ještě nezažila. Časový pořád sedmiboje je stažený do večerních bloků, a tak se jediná česká vícebojařka v Dauhá Kateřina Cachová musí připravit i na to, že do osmistovky vystartuje až po čtvrteční půlnoci. Zatím má za sebou první den, po němž je sedmnáctá se ziskem 3549 bodů a na stupnici od jedné do desíti se za něj ohodnotila pětkou.

Takže průměr?

Bylo to na jedné vlně, nic neuletělo a nic nebyl propadák. Pro mě to byl docela otazník, nevěděla jsem, co od závodu čekat. V podstatě celá sezona byla trošku kostrbatá, nedostala jsem se pořádně k závodům a teprve tady zjišťuju, jak na tom jsem. A je to takový střed, mohlo být líp i hůř, tak doufám, že ve čtvrtek bude líp. I na Madeiře (při ME vícebojařských družstev) jsem měla druhý den lepší, tak snad to bude i tady.

Na jak dlouho vás svalový problém se stehnem zastavil?

Třeba čtrnáct dnů jsem měla omezené tréninky, nebylo to drasticky dlouho, ale ve špatnou dobu.

Česká vícebojařka Kateřina Cachová v koulařském kruhu.

Dylan Martinez, Reuters

Tady jste se bála, aby stehno vydrželo, nebo spíš toho, co s vámi udělá ta pauza?

Stehno je zaléčené, s tím problém nemám, na překážkách ani na dvoustovce jsem ho necítila. Spíš jsme se během celé sezony nestihly dostat do tréninku kvality, a to se projeví.

Absolvujete jako vícebojařky více přechodů z venkovního horka na klimatizovaný stadion?

Ne. Jsme celou dobu zavřené v útrobách stadionu, a hlavně ty disciplíny jdou tak rychle za sebou, že není čas vůbec na nic. Holky, které doskákaly výšku dvacet minut po nás, ani neměly čas se najíst a hned šly na kouli. Je to fakt fofr, jedna disciplína za druhou. Na jednu stranu nejsem tak rozsekaná, na druhou, jak je to večer, už je člověk unavený a pomalu by šel spát. (úsměv)

Co teprve ve čtvrtek, kdy se končí až po půlnoci…

Je to rarita, třídenní víceboj. (úsměv) Ale nejvíc zvláštní bude začínat v šest. Protože ráno vždycky na normálním víceboji vstanu v osm a řeknu si, že dobrý. V deset jdu na snídani a už si říkám: „Ty jo, tady mě tahá, tady mě taky tahá.“ Za další tři hodiny si říkám, jestli se vůbec rozběhnu… A teď budu čekat do šesti.

Ve čtvrtek si tedy celý režim dne posunete?

Určitě. Aspoň nebudu muset vstávat, já totiž nemám ráda vstávání…

Kateřina Cachová v akci ve výšce.

Morry Gash, ČTK/AP

Jak vidíte souboj o zlato? Britka Johnsonová-Thompsonová má na favorizovanou obhájkyni Thiamovou z Belgie takřka stobodový náskok.

Určitě na ni má. V kouli se zlepšila, na překážkách osobák, ve výšce skočily stejně… Bude to zajímavý souboj.

Komu byste zlato přála víc?

Mně jsou sympatické obě, spíš jsem zvědavá na ten souboj. Bude fajn, když to nebude jednostranné a rozhodnuté před koncem.