Desetiboj na MS překvapivě vyhrál Němec Kaul. Naserová zaběhla třetí nejlepší čas všech dob

Jednadvacetiletý juniorský mistr světa Kaul, který byl vůbec nejmladším účastníkem soutěže desetibojařů, dnes zlikvidoval manko z prvního dne. Vylepšil si osobní rekord v tyči, disk i oštěp vyhrál také ve svých maximech, přičemž jeho oštěpařský pokus 79,05 m je nejlepším, jaký kdy desetibojař při MS předvedl. V závěrečné patnáctistovce ukázal všem záda a vyhrál celkovým ziskem 8691 bodů.

Estonec Maicel Uibo, který před závěrečnou disciplínou vedl, získal stříbro, stejně jako o několik minut dříve jeho bahamská manželka. Třetí skončil stejně jako na olympijských hrách v Riu de Janiero Kanaďan Damian Warner.

Zraněný lídr desetiboje na MS v Dauhá ve skoku o tyči pokračovat nemohl. Obhájce titulu Kevin Mayer musel závod vzdát.

Martin Meissner, ČTK/AP

Mayer viditelně bojoval už od středeční výšky se zdravotními problémy, přesto ještě po disku měl na kontě o 14 bodů více než při svém triumfu před dvěma lety v Londýně. S tyčí se dvakrát pokusil rozběhnout k laťce, ale k odrazu se nedostal. Se slzami v očích zatleskal publiku, opustil soutěž a uvolnil cestu soupeřům.

Úvodní disciplínu druhého dne překážky vyhrál Warner, lídr letošních tabulek, v čase 13,56. Mayer doběhl s bolestivou grimasou druhý. V diskařském kruhu Francouz neplýtval silami, spokojil se se dvěma pokusy a při tom druhém poslal disk na 48,34 m. To bylo o šest metrů více než Warner, který disk pokazil stejně jako v Londýně.

Francouz Kevin Mayer během desetiboje na atletickém MS 2019.

Petr David Josek, ČTK/AP

Na překážkách skončil obhájce bronzové medaile Němec Kai Kazmirek, který však byl po prvním dnu až sedmý. Ze hry pak vypadl i Lindon Victor z Grenady, po prvním dnu čtvrtý atlet měl tři neplatné pokusy v disku. Po tyči se dostal do čela vyrovnané soutěže Kanaďan Pierce Lepage, po oštěpu ho vystřídal Uibe. Ale Kaul už byl třetí a šel s jistotou za zlatem.

Britská halová mistryně světa Johnsonová-Thompsonová porazila obhájkyni titulu Nafissatou Thiamovou z Belgie o více než tři sta bodů, což byl největší rozdíl od roku 1987. Třetí skončila Verena Preinerová a vybojovala pro Rakousko teprve čtvrtou medaili v historii světových šampionátů.

Nejde to! Francouzský obhájce titulu Kevin Mayer odstoupil na MS v Dauhá po sedmé disciplíně desetiboje kvůli zranění stehna. V té době přitom vedl.

Martin Meissner, ČTK/AP

Vítězka vedla po prvním dnu a pozici si ještě upevnila v dálce. Předvedla 677 cm, nejbližší soupeřku porazila o více než 30 centimetrů a odskočila na rozdíl 216 bodů. Osobním rekordem v hodu oštěpem 43,93 pak prakticky eliminovala další silnou disciplínu Thiamové. V závěrečné osmistovce už bojovala jen s časem, vyhrála a zlepšila si osobní rekord na 2:07,26. Jen útok na hranici 7000 bodů jí nevyšel.

Cachová si v dálce zapsala jen 579 cm, což byl druhý nejslabší výkon. Lépe se jí dařilo v hodu oštěpem, kde předvedla devátý výkon a na osmistovce byla desátá za 2:16,85. "Nebyl to moc povedený víceboj, bohužel. Doufala jsem, že získám víc bodů a lepší umístění, ale asi mě to stála ta dálka," řekla po závodě, který končil až po půlnoci místního času. "Nevadilo mi to, ani jsem si to nějak neuvědomovala," poznamenala.

Naserová vyhrála famózním časem

Salva Eid Naserová z Bahrajnu vyhrála na 400 metrů v třetím nejlepším čase všech dob 48,14 sekundy. Jednadvacetiletá čtvrtkařka jasně porazila i olympijskou vítězku Shaunae Millerovou-Uibovou z Baham a postarala se o zatím nejhodnotnější výkon světového šampionátu.

Salva Eid Naserová z Bahrajnu po triumfu na 400 m na MS v Dauhá.

David J. Phillip, ČTK/AP

Rychlejší byly jen Marita Kochová z bývalé NDR při světovém rekordu 47,60 v Canbeře v roce 1985 a Jarmila Kratochvílová na prvním mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983, kde zaběhla čas 47,99. Naserová své osobní maximum vylepšila rázem o 54 setin a ke stříbru z Londýna přidala nejcennější kov. V Dauhá navíc pomohla bahrajnské smíšené štafetě na 4x400 m k bronzu při premiéře této disciplíny.

Millerová-Uibová dala v Dauhá přednost čtvrtce před dvoustovkou, v níž také vedla světové tabulky. Ve finále se i ona výrazně zlepšila, ze svého rekordu ubrala časem 48,37 šest desetin, ale proti Naserové neměla šanci. Prohrála poprvé od MS v Londýně, kde vbíhala do cílové rovinky na první pozici, ale skončila bez medaile. Třetí dnes doběhla Jamajčanka Shericka Jacksonová.

Salva Eid Naserová z Bahrajnu po triumfu v závodě na 400m na MS v Dauhá

David J. Phillip, ČTK/AP

Soutěž koulařek vyhrála Číňanka Kung Li-ťiao. Letošní světová jednička obhájila zlato výkonem 19,55 metru, o osm centimetrů porazila druhou Dannielu Thomasovou-Doddovou z Jamajky. Německá veteránka Christina Schwanitzová zkompletovala svou sbírku medailí z MS bronzem.

Kung Li-ťiao letos jako jediná překonala hranici dvaceti metrů. To se jí v Dauhá nepodařilo, ale nebylo to ani potřeba. Letos ji dokázala porazit jen Američanka Chase Ealeyová při Diamantové lize v Šanghaji, ale dnes se jí vůbec nedařilo a skončila až osmá.

Mnohem nebezpečnější byla Thomasová-Doddová. V předposlední sérii poslala kouli přesně na čáru označující dvacet metrů, ale přešlápla.