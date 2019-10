Koulař Staněk postoupil do finále MS, mílaři vypadli

Český koulař Tomáš Staněk postoupil do sobotního finále mistrovství světa v Dauhá. V kvalifikaci posledním pokusem poslal kouli do vzdálenosti 21,02 metru a překonal o 12 centimetrů kvalifikační limit, který pro něj do té doby byl až příliš vzdálený. V rozbězích na 1500 m vypadli oba čeští mílaři Filip Sasínek i Jakub Holuša a pro Kristiinu Mäki bylo semifinále na stejné trati nad její síly.

K soutěži koulařů nastoupilo hned osm vrhačů, kteří se letos dostali až za hranici 22 metrů a pro ně byl limit většinou snadnou záležitostí. Výjimkou byl polský mistr Evropy Michal Haratyk, pro nějž soutěž skončila výkonem 20,52. Další z medailových kandidátů a objev sezony Lucemburčan Bob Bertemes se nedostal ani přes dvacet metrů. Nejdelším vrhem se prezentoval obhájce titulu a vítěz Diamantové ligy Tomas Walsh z Nového Zélandu, který hned v první sérii předvedl 21,92. Limit nakonec splnilo přesně dvanáct koulařů.

Staněk figuruje se svým výkonem 21,67 z mítinku v Domažlicích na 11. místě letošních tabulek a do kvalifikace nevstoupil podle svých představ. Po dvou sériích mu k limitu scházelo 17 centimetrů, což by v konečném účtování znamenalo vyřazení. Třetí pokus mu však vyšel a hrozba předčasného konce byla zažehnána. Do finále postoupil z osmého místa.

V prvních pokusech byl příliš opatrný po té, co v jednom z rozcvičovacích hodů limit přehodil. "A u toho třetího jsem si říkal: 'Tak vabank'. Zase jsem to netrefil na prsty, ale tím, že to bylo rozjetý, tak to přelítlo čáru," oddechl si.

Tomáš Staněk v kvalifikaci světového šampionátu v Dauhá.

Jan Kucharčík

Téměř všichni soupeři v rozbězích na 1500 metrů měli výrazně lepší osobní rekordy než české duo a žádné překvapení se nezrodilo. Sasínek v prvním rozběhu, který vyhrál dvojnásobný mistr Evropy Nor Jakob Ingebrigtsen, obsadil deváté místo v čase 3:38,17. K postupu mu nakonec chybělo jen 24 setin sekundy, celkově obsadil 27. místo.

Holuša v polovině posledního kola ztratil kontakt s vedoucí skupinou. Skončil ve třetím rozběhu jedenáctý v čase 3:39,79, celkově byl dvaatřicátý, a senzační páté místo z Londýna nezopakuje. Postup si zajistilo 24 mílařů.

Pro Mäki byl úspěchem už postup do semifinále v osobním rekordu. Dnešní semifinále se běželo mnohem pomaleji, ale se zdrcujícím závěrem, o který se postarala hlavně Sifan Hassanová z Nizozemska, která po triumfu na 5000 metrů usiluje o neobvyklé double. Česká reprezentantka s finskými kořeny nestačila a v cílové rovince se propadla až na předposlední místo. Doběhla jedenáctá v čase 4:17,65.