Brutální čas, smekla Hejnová před soupeřkami. Její předpověď se naplnila

Měla jste dobrý odhad průběhu závodu.

Přesně, jak jsem říkala, že můžu být bronzová a taky osmá. Byly jsme tam strašně nasekaný. Mrzí mě, že jsem nevybojovala placku, ale páté místo je pořád dobré.

Takže jste spokojená, jak jste finálový závod zvládla?

Neudělala jsem žádnou chybu, nechala jsem tam maximum. Povedlo se mi závod i rychleji rozběhnout, možná mi potom trochu chyběl konec. Ale hodnotím ten výsledek pozitivně, po loňském roce, kdy jsem nemohla chodit, tak kdyby mi řekli, že budu pátá na světě, brala bych to. Samozřejmě bronz nebyl daleko (chybělo 49 setin), myslím, že na něj i bylo. Ale musím vytrvat, zůstat zdravá a pak věřím, že můžu běžet ještě rychleji.

Ve finiši jste souboj o evropskou jedničku prohrála se Švýcarkou Sprungerovou.

My se na desáté překážce docela bouchly rukama, trošku mě to rozhodilo, pak jsem zapadla na paty a těžko se to rozbíhá. Asi i proto mě v konci převalila. Ale nevím, jestli je o moc lepší být čtvrtá než pátá, čtvrté místo jsem si zkusila, a to bolí víc.

Muhammadové jste tolik ve finále nevěřila a ona zaběhla světový rekord…

Šílený. Upřímně jsem to od ní vůbec nečekala, nevypadala tak suverénně. Víc jsem to čekala od Sydney McLaughlinové, která běžela také úžasný čas (52,23 s – 3. čas historie). Myslím, že je to i tím, jaká je mezi nimi obrovská rivalita. Tohle je brutální čas.

Může je dostat i pod hranici 52 sekund?

Myslím, že jo. Když vydrží zdravé, hlavně Sydney, která je ještě mladá, klidně se rekord může pod 52 sekund posunout.

Zuzana Hejnová ve finále běhu na 400 metrů překážek.

Roháčková Dukla/Ivana ASC, ČTK

Jak se vám zamlouvala atmosféra na stadionu? Organizátorům se povedlo dostat do hlediště výrazně víc diváků než v prvních dnech šampionátu.

Bylo dost lidí, docela to i bouřilo, konečně ta atmosféra připomínala velké závody.

Doléhal na vás tlak, že jste tu zůstala asi největší českou medailovou nadějí?

Samozřejmě jsem cítila, že ve mě lidi věří a doufají, že placku získám. Ale tlak si nepřipouštím, každý z nás se snaží o maximum. Pro někoho je to postup z rozběhů, pro někoho boj o placku. A já doufám, že Kuba Vadlejch udělá vše pro to, aby se dostal minimálně do osmičky, věřím mu, to samé Tomáš Staněk, když předvede, co umí.