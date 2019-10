V nejlepší desítce Atleta roku je i rekordmanka ankety Špotáková

O nejlepší český výsledek na šampionátu se pátým místem postarali Vadlejch a dvojnásobná vítězka ankety Hejnová. Desítku doplňují překážkář Vít Müller, mílař Filip Sasínek, koulař Tomáš Staněk, čtvrtkařka Lada Vondrová, oštěpařka Irena Šedivá a chodkyně Anežka Drahotová.

V prestižní Diamantové lize se nejvíc prosadila Hejnová, která obsadila dvě druhá a dvě třetí místa. Vadlejch byl druhý v Birminghamu, Špotáková třetí v Lausanne a Ogrodníková rovněž třetí ve finále v Curychu.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková při kvalifikaci v Dauhá.

ASC Dukla, ČTK

Na halovém mistrovství Evropy v Glasgow získal Staněk bronz, Sasínek doběhl čtvrtý. Bronzovou medaili přivezla i Drahotová z Univerziády, Vondrová doběhla druhá na ME do 22 let v Gävle.

Atlet roku 2019 bude korunován při galavečeru, který se uskuteční 9. listopadu v pražském hotelu Ambassador - Zlatá Husa.