S obavami oslovila legendu, které všichni věří. České oštěpařské eso vábili i do Německa

Berete jako velký bonus, že se budete připravovat s vašimi kamarádkami Irenou Šedivou a Nikol Tabačkovou? Poslední roky jste trénovala převážně sama…

My se o tom s holkama bavily, že si asi víc polezeme na nervy, když budeme pořád spolu. Tak to musíme nějak vymyslet, aby tam zůstalo to zdravé kamarádství. Ale i když jsme spolu netrénovaly, říkaly jsme si, že na závodech jsme rivalky a chceme jedna porazit druhou, přesto tam to hezké kamarádství zůstalo.

Kdy vám v hlavě uzrál nápad na změnu trenéra?

Narychlo to nebylo. Problém byl v tom, že jak je Víťa pořád závodník, měl toho hodně. Každý rok, kdy jsme byli spolu, jsme to řešili. První to bylo fajn, druhý těžší a teď jsme se v půlce sezony domluvili, že ta spolupráce musí skončit, protože toho na něj bylo moc.

Vy jste se také po životním hodu na úvod letošní sezony i kvůli zdravotním problémům technicky hledala.

Technicky jsem se dostala tam, kde jsem byla před třemi lety, než jsem se přestěhovala do Prahy. Mohl to být důsledek nějakých těch zranění, že jsem tomu ideálnímu pohybu uhýbala, byl tam nahraný nějaký divný stereotyp.

Co od spolupráce s Janem Železným čekáte?

Už jsem s ním v minulosti několikrát trénovala, i když ne oficiálně, moc se na to těším. On je člověk, kterému opravdu všichni věří, každý svěřenec vám to potvrdí. Má zvláštní charisma, atletům dává úplně všechno a co řekne, to platí.

Takže věříte, že i vám dodá sebedůvěru?

Určitě, on je přesně ten typ. Je trojnásobným olympijským vítězem a světovým rekordmanem, tak ví, jak to chodí, jak je těžké se smiřovat s neúspěchy, se zdravotními problémy, s tlakem…

Nikola Ogrodníková se svým partnerem a nyní už bývalým trenérem Vítězslavem Veselým při odletu na MS do Dauhá.

Vlastimil Vacek, Právo

Zvažovala jste víc trenérských variant?

Pro mě byl pan Železný nejlepší varianta, tak jsme za ním s Víťou zašli a on nám řekl, že bude moc rád.

Bála jste se, jestli vás přijme?

Trochu ano. Tak jsem si říkala, že kdyby to nevyšlo, trenér (olympijského vítěze) Thomase Röhlera nabízel, že by mě rád trénoval, tak bych zkusila oslovit jeho. On je strašně hodný, každý rok nás zval.

Jan Železný teď bude mít včetně své novomanželky Andrey v oštěpařské skupině čtyři ženy a tři muže. Nebojíte se, aby na vás měl dost času?

Je v plánu, že to bude rozdělovat, a ještě mu někdo bude pomáhat (na tréninku by se měl podílet i člen skupiny a bronzový z MS 2017 Petr Frydrych – pozn. red.). Ale je pravda, že to je tak kvalitní skupina profiatletů, že to nebude pro pana trenéra jednoduché.

Už jste si nastínili plán pro příští sezonu?

Jen jsme se bavili, že budeme dbát na to, abych byla co nejvíc zdravá. Jakmile budu mít zdravotní problém, zrušíme závody a budu směřovat k olympiádě. Vím, že když půjde všechno jako vloni, jsem tam schopná bojovat o medaili, když jsem i letos hodila 67 metrů. Jen musím dát dohromady zdraví.

Jak na tom jste teď? Během sezony vás trápila hlavně záda a kyčel.

Teď budu tu řešit tu kyčel, kontaktovali jsme pana (fyzioterapeuta) Koláře a budeme na ní pracovat. Myslím, že to je nějaká svalová záležitost od zad, která mě bolela ze špatné techniky, protože samotnou kyčel i kosti a obratle u zad jsem měla v pořádku.