MOV chce mužský maraton na závěr OH, zvažuje letadlo do Tokia

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) hodlá udělat všechno pro to, aby mužský maraton mohl být i v Sapporu na programu v závěrečný den olympijských her 2020. Zároveň ale chce, aby se medaile tradičně předávaly při slavnostním zakončení her v 800 kilometrů vzdáleném Tokiu. Zvažuje, že kvůli tomu pro běžce vypraví letecký speciál. Dnes to řekl předseda koordinační komise MOV John Coates.

Šéf organizačního výboru Jošihiro Mori se minulý týden nechal slyšet, že kvůli přesunu silničních atletických závodů do Sappora je "logisticky nemožné", aby se mužský maraton běžel v dosud plánovaném termínu na závěr atletických soutěží. Považoval za nereálné, že by jen pár hodin před zakončením her závod končil na místě vzdáleném 800 kilometrů od centra olympiády v Tokiu.

MOV, který s překvapivým návrhem na přesun do chladnějšího Sappora přišel, se s tím nechce jen tak smířit. "Teď budou probíhat diskuze, jak rychle můžeme dostat atlety do Tokia, ale zatím pořád platí 9. srpen. Pochopitelně by to znamenalo letecký přesun. Ještě nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí, ale všichni by měli pracovat na tom, aby to zůstalo ve stejném termínu, i když to není vytesáno do kamene," uvedl Coates na dnešní tiskové konferenci v Sydney.

Prozradil, že MOV by si rovněž přál, aby poprvé v historii přebíraly medaile při slavnostním zakončení her také maratonkyně. Ženský maraton je na programu 2. srpna, medailistky by si tak musely na své olympijské cenné kovy týden počkat.

MOV přesun maratonských a chodeckých závodů do dalekého Sappora inicioval v reakci na silniční závody při mistrovství světa v katarském Dauhá, které navzdory pozdnímu nočnímu startu horko a vysoká vlhkost negativně ovlivnily. Japonskou stranu tím jeho představitelé zaskočili a především guvernérka Tokia Juriko Koikeová návrh MOV ostře kritizovala, ale nakonec přesunu nebránila. Pořadatelé by ale podle dohody neměli platit žádné dodatečné náklady, které si změna vyžádá.