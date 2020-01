Čtvrtkařka Vondrová se kvalifikovala na halové MS

"Už se nemusím nikam hnát, mám to splněno. Teď už budu chtít jen stlačit čas na co nejlepší osobák," uvedla na facebookovém profilu atletického svazu Vondrová, která loni získala stříbro na mistrovství Evropy do 22 let a na seniorském světovém šampionátu v Dauhá se dostala do semifinále. Za svým halovým rekordem na čtvrtce dnes na Strahově zaostala o 27 setin.