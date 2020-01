Elitní česká atletka si změnila jméno. Důvod je netradiční

Vloni se oštěpařka Irena Šedivá zapsala do podvědomí i širší sportovní veřejnosti, když postoupila do finále mistrovství světa v Dauhá, úspěšně reprezentovala Česko na Evropských hrách v Minsku i při mistrovství Evropy družstev v Bydhošti. Jenže v olympijské sezoně už jméno Šedivá ve výsledcích nehledejte. Konec kariéry? Vlastní svatba? Kdepak, důvod je netradiční.

Čerstvě 28letá oštěpařka, která se každým rokem zlepšuje pod vedením Jana Železného, se nově jmenuje Irena Gillarová, po svém tatínkovi. „Občas si táta nebo strejdové rýpli, kdy se budu jmenovat jako oni. A já ze srandy říkala, že až se naši vezmou, protože jsem si nechtěla měnit jméno, aby mamka zůstala sama Šedivá. Ale vždycky jsme o tom jen mluvili,“ popisuje.

Ke svatbě svých rodičů přispěla sama, protože tatínek jí před mistrovstvím Evropy v Berlíně v roce 2018 slíbil, že pokud postoupí do finále, její maminku si vezme. O rok později ke svatbě došlo a jméno Šedivá na Gillarová si tak postupně změnily hned dvě ženy.

„Trochu jsem zaváhala, že je to moc složité, ale dávalo mi to smysl. Myslela jsem, že je jedno, že se jmenuju Šedivá, což je jméno maminky bývalého muže, ale jak mám teď jméno po tátovi a nevlastních bráchách, cítím takový příjemný pocit a ukotvení, až mě to překvapilo,“ přiznává.

Změnu jména urychlili i její parťáci v tréninkové skupině. „Na nové jméno už mi objednali letenky do Afriky, tak jsem věděla, že na úřad musím,“ usmívá se atletka pražské Dukly, která s Nikolou Ogrodníkovou a spol. odletěla na tříměsíční kemp do Jihoafrické republiky v pondělí.

Do té doby měla spoustu vyřizování. „Bylo to trošku divoké, ještě k tomu si zařizuju hypotéku,“ vypočítává. „Když jsem přišla na matriku, řekli, že to jde automaticky, když se rodiče vzali. Ale pak koukli do zákona, že to platí jen pro děti a mně už není osmnáct,“ popisuje návštěvu úřadu.

Irena Šedivá v kvalifikaci berlínského mistrovství Evropy.

Ivana Roháčková

A tak musela podat žádost, kterou úředníci schvalovali. „Trochu se divili, proč si měním jméno, když už jsem starší. Ale ty moje důvody uznali a já jsem ráda, protože si myslím, že to byl správný důvod,“ říká. Byť jí přibylo vysvětlování.

„Už jsem dostala gratulaci ke svatbě, když jsem si kupovala boty a měla v objednávce jiné jméno. Až jsem zčervenala, ale už jsem neměla energii ten složitý příběh vysvětlovat,“ usmívá se.

Pokud bude závodit během soustředění v JAR, už bude získávat body do světového žebříčku, podle něhož se bude kvalifikovat na olympijské hry, jako Gillarová. „Už si ze mě dělali srandu, že všichni sbíráme body do rankingu, a já se tou změnou postarám o tom, že nikam nepojedu. Ale už je na svazu všechno vyřízeno,“ ujišťuje.