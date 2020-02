Vedení ruského atletického svazu odstoupilo

Prezidium VFLA rezignovalo tři dny poté, co vláda na měsíc pozastavila atletickému svazu státní akreditaci. "Krize v ruské atletice trvá už pět let. Cílem nás všech musí být co nejdříve narovnat vztahy s World Athletics a obnovit naše členství," řekl ministr sportu Oleg Matycin.

Na konci února by si měl ruský atletický svaz zvolit nového prezidenta místo Dmitrije Šljachtina. Ten odstoupil loni v listopadu poté, co ho společně s dalšími šesti lidmi světová federace suspendovala kvůli podezření, že se pomocí falešných lékařských dokladů snažili krýt výškaře Danila Lysenka.

Ruský výškař Danil Lysenko.

Matt Dunham, ČTK/AP

Ruská atletická federace je kvůli dopingu suspendována od roku 2015 a atleti od té doby směli po splnění podmínek soutěžit na mezinárodních akcích jen jako neutrální. Minulý týden však Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU) navrhla, aby v případě prokázání viny v Lysenkově případu nesměli ruští sportovci závodit ani s neutrálním statusem a aby byla ruská federace z World Athletics zcela vyřazena. To by mohlo vést k neúčasti všech ruských atletů na olympijských hrách v Tokiu.