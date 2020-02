Nejrychlejší v Evropě? Češce pomohly i ostré lokty

Letos nejrychlejší čtvrtkařka v Evropě? Tak se může od středečního večera titulovat Lada Vondrová. Výkonem 52,25 s vyrovnala na mítinku Czech Indoor Gala čas Norky Amalie Iuelové, rychlejší byly v aktuální halové sezoně jen čtyři Američanky. A to je pardubickému talentu teprve dvacet let.

Jenže v momentě, kdy se závod v ostravské hale rozhodoval, ukázala, že už má i dost zkušeností. Na seběhu po prvním okruhu se totiž na její úroveň dostala Polka Patrycja Wyciszkiewiczová. A tak spolu s aktuální rychlostí rozhodoval také důraz a ostrost loktů. „Kdyby šla přede mě, bylo by to ztracené,“ věděla.

A tak Polku před sebe zkrátka nepustila. „Mohla jsem to udělat ještě líp, vůbec jsem o ní nevěděla, tak jsem se musela trochu pošťouchat a nějaké setiny mi to vzalo, ale dobře to dopadlo,“ oddechla si Vondrová. Pak už jen hnána diváky sprintovala do cíle pro výrazný osobní rekord.

Česká běžkyně Lada Vondrová dobíhá první v závodě na 400 metrů.

Jaroslav Ožana, ČTK

Přes mladý věk má pardubická svěřenkyně Jaroslav Jóna na kontě účast v semifinále na mistrovství světa v hale i venku. O další chtěla bojovat letos v Nan-ťingu, jenže šířící se koronavirus změnil (nejen) jí plány. „Byla jsem trochu smutná, věděla jsem, že bych mohla bojovat o finále,“ krčila rameny. O to víc se ale loňská vicemistryně Evropy do 23 let může upnout k olympijskému snu.

Cesty jsou dvě. Buď si vylepší osobní rekord o 36 setin na 51,35 s, nebo se kvalifikuje přes světový žebříček. „Limit je hodně ostrý, ale naděje snad přes obě varianty,“ věří.