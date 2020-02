Srdcová záležitost! Nejrychlejší Češka překvapila i sebe

„Je to super, takový čas jsem od sebe čekala později, třeba až na mistrovství republiky,“ překvapila sama sebe blonďatá svěřenkyně trenéra Jakuba Uhra. A tak svůj cíl ještě navyýšila, z rekordního času chce ubrat. „Už tady mi mohli změřit o nějakou tu setinku méně,“ vtipkovala. „Ale pořád tam jsou rezervy, hlavně v cílování,“ uvědomuje si.

Šanci bude mít v sobotu na špičkově obsazeném mítinku v Toruni i na mistrovství republiky v Ostravě. „Víc mi to jde, když se soustředím na sebe. Běhat v konkurenci se musím teprve naučit,“ ví.

Česká sprinterka Klára Seidlová v Ostravě vyhrála závod na 60 metrů.

Petr Sznapka, ČTK

Seidlová je výbušnou halovou sprinterkou s výborným startem, venku na stovce už svoji rychlost neudrží až do konce. A plánuje to změnit. „Šedesátka je moje srdcová záležitost, cítím se na ní jako doma. Ale snažíme se s trenérem běhat i delší úseky kvůli stovce, třeba dvoustovky nebo dvěstěpadesátky. Bolí to, ale snad to bude stát za to,“ věří.

Zatím má na stovce osobní rekord z loňského mistrovství republiky 11,38 s, s nímž ale díru do světa neudělá. „Můj sen je 11,20 a k tomu olympiáda,“ neskrývá.