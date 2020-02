Joglová si vylepšila půlmaratonské maximum, ale cítila rezervy

Dvacátá maratonkyně loňského MS Joglová pomýšlela na čas pod 1:15. "Myslím si, že v mých silách to určitě bylo," poznamenala v nahrávce pro média s tím, že si na tento čas věřila. Do dvanáctého kilometru se jí běželo perfektně, pak ale ji ale začaly trápit střevní potíže. V posledních šesti kilometrech se navíc osamoceně potýkala s protivětrem, což ji rovněž zpomalilo. "Byly tam věci, co se teprve snažíme vychytávat. Něco se dalo ovlivnit, další věci ne," hodnotila své vystoupení.

Jejím hlavním cílem je postup na olympijský maraton. "Hlavně jsme to brali jako testovací závod. Ukázalo se, že jde trénink správným směrem. Horší by bylo, kdybych doběhla 1:15:30 na krev. Takhle vím, že tam rezervy byly. Je důležité, abych na těch chybách zapracovala do toho Rotterdamu," dodala s tím, že původně byla z výsledku trochu zklamaná. Postupně však svůj pohled na výkon změnila. "Ve finále jsem spokojená, je to osobák o minutu a čtvrt, to je si myslím perfektní a ještě tam byly rezervy," dodala.

V pondělí Joglová vyrazí na šestitýdenní soustředění do Keni, kde se bude připravovat na maraton v Rotterdamu. Ten se uskuteční 5. dubna a Joglová si potřebuje k olympijskému limitu zlepšit osobní rekord o více než sedm minut.