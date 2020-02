Cheptegei se po rekordu na pětce chystá na MS v půlmaratonu

Cheptegei v neděli v Monaku zlepšil historické maximum v silničním pětikilometrovém závodě o 27 sekund a časem 12:51 jako první prolomil na této distanci mimo dráhu hranici třinácti minut. "Tohle je skvělý impulz k tomu, abych věřil ve svou aktuální formu a ve své schopnosti na silnici," uvedl Afričan v tiskové zprávě.

Zatím nepředpokládá, že by na půlmaratonu atakoval světový rekord. "Beru to jenom jako další krok, už jsem běhal patnáctky nebo deset mil, takže to není tak daleko," řekl. V přípravě na půlmaraton zvýšil tréninkové objemy ze 120 až 140 ke 160 kilometrům týdně. "To pořád není tak moc. Ale půlmaraton klade poměrně velké nároky na vytrvalost, takže se na ní snažíme pracovat," uvedl.

Největším favoritem půlmaratonského mistrovství světa bude Keňan Geoffrey Kamworor, který získal poslední tři světové tituly na této distanci a časem 58:01 drží světový rekord. "Cílem je připravit se na závod, kde nebudu pod tlakem, protože jsem ho před tím neběžel. Ale samozřejmě chci bojovat o vítězství," dodal Cheptegei.

Nedělní závod byl jeho druhým rekordním během v rozmezí jedenácti týdnů. Ve Valencii 1. prosince 2019 časem 26:38 překonal světový rekord na silniční desítce. Ten měl ale krátké trvání. O šest týdnů později ho na jiné trati ve stejném španělském městě o čtrnáct sekund zlepšil Keňan Rhonex Kipruto.

Po očekávaném půlmaratonském debutu ve Gdyni se bude Cheptegei koncentrovat na olympijské hry v Tokiu, kde bude jako úřadující mistr světa patřit k favoritům běhu na 10.000 metrů na dráze.