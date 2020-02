Trojskokanka Rojasová překonala halový rekord, Staněk byl třetí

Tomáš Staněk skončil v soutěži koulařů třetí, vrhl 21,54 metru. Vítězný Chorvat Filip Mihaljevič byl o 20 centimetrů lepší a o jediný centimetr porazil Konrada Bukowieckého z Polska. Staněk, který je letos na třetím místě světových tabulek výkonem 21,86 metru, z Madridu zamíří na víkendové mistrovství republiky do Ostravy.

Čtyřiadvacetiletá Rojasová, která je dvojnásobnou mistryní světa venku i v hale, pod střechou poprvé dolétla za hranici 15 metrů před necelými dvěma týdny v Metách. Výkon 15,03 metru ji tehdy zařadil na šesté místo historických tabulek. V Madridu dnes stříbrná olympijská medailistka z Ria zvítězila bezmála o metr.

Venku má Rojasová osobní rekord 15,41 m a v historickém pořadí jí patří druhé místo. Dál skočila pouze Inessa Kravecová z Ukrajiny, která od roku 1995 drží světový rekord výkonem 15,50 m. Rojasová potvrdila pozici největší favoritky olympijských her v Tokiu, před nimi by měla v květnu přijet do Ostravy na Zlatou tretru.

Kristiina Mäki doběhla na patnáctistovce na osmém místě, stejně jako minulý týden v Glasgow se dostala pod hranici čtyř minut a deseti sekund.