Holka, to musíš doběhnout! Nezničitelná Vondrová místo odpočinku zase závodila

Máte ráda takhle nabitý program?

Určitě, já jsem zvyklá. Pro mě je to nejlepší trénink, budu v tom dál pokračovat. Říkala jsem si, že když už jsem vloni zvládla dvacet minut po čtvrtce běžet osmistovku, zvládnu už všechno. (úsměv)

I v Ostravě se ukázalo, že vám svědčí, když se nesoustředíte jen na jednu disciplínu.

Já hlavně chtěla zabojovat na čtvrtce o rekord mistrovství a čas pod 52 sekund, dvoustovka byl jen bonus, tak jsem hrozně ráda, že i na ní mám titul.

Lada Vondrová se mohla radovat z parádního výkonu

Jaroslav Ožana, ČTK

Jak jste strávila půlhodinu mezi finále čtvrtky a dvoustovky?

Měla jsem jen nohy nahoře a říkala si: „Holka, to musíš doběhnout“.

Předpokládám, že nohy po čtvrtce pořádně bolí…

Chvíli to byl kolaps, to jsem si říkala, že to nedám, pak jsem se z toho dostala a docela jsem se těšila, protože dvoustovka je přece jen kratší. A jak jsem letos zrychlila, tak ji běhám ráda.

Nakonec z toho bylo další vítězství.

Musím přiznat, že jsem čekala, že se holky budou tlačit víc. Ale nikoho jsem neviděla a jen jsem se rvala do cíle.

Čekáte, že na začátku týdne se únava projeví?

Musím zaklepat, že to snáším docela dobře. Navíc když se šampionát takhle povedl, myslím, že to bude v pondělí dobrý.

Na začátku sezony jste měla osobní rekord v hale 52,67, věřila jste, že dokážete svůj čas stlačit až pod 52 sekund?

Podle posledních tréninků jsem tušila, že na to mám, jen to chtělo trefit správný závod, kde se mi to povede trochu rychleji rozběhnout. Proto jsem to zkusila už v rozběhu.

Rychlejší byly letos jen tři ženy na světě. Jistě váš mrzí, že kvůli epidemii koronaviru se letos o medaile v čínském Nan-ťingu nepoběží.

Určitě trochu mrzí, ale nedá se nic dělat. O to větší je motivace na ostrý limit v létě.

Pro jistotu olympiády potřebujete zaběhnout čas 51,35. Ujistila vás halová sezona, že je ve vašich silách?

Určitě, doufám, že to tak bude. Hlavně musím vydržet zdravá a mohla bych to dát. Olympiáda je sen a cíl zároveň. Zlepšila jsem se skoro ve všem, tak do venkovní sezony půjdu s větším sebevědomím a chutí limit zvládnout.

Dopřejete si po halové sezoně chvíli volna?

Asi čtyři dny. Pak hned začneme makat.

To vám stačí?

Stačí. Pojedeme s přítelem na dovolenou, budeme chodit po městě… Nerada lenoším, protože mi přijde, že se mi pak nechce do tréninku moc vracet. Zvolíme aktivní dovolenou a vrhneme se na trénink.