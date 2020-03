Úžasná žena, říká o Zátopkové Špotáková. Milovala její vyprávění

Jako na elegantní dámu, velkou bojovnici a výbornou společnici bude na Danu Zátopkovou vzpomínat její následnice na olympijském trůnu Barbora Špotáková. Smutná zpráva o jejím úmrtí ji zastihla na soustředění v Portugalsku. Co se jí vybaví z četných společných setkání?

„Dana byla úžasná žena. Každé setkání s ní bylo vždy velmi příjemné, měla ohromný zájem o to, co se děje v současnosti, měla přehled, kde a kdy jsme byli na závodech, měla zájem i o mladé atlety, hlavně oštěpaře a oštěpařky.

Obdivovala jsem její humor a vztah k pohybu. Pro ni byl pohyb životem. Když jsem za ní chodila do nemocnice, a i když se třeba cítila hodně špatně, snažila se o pohyb, její kroužení rukama a nohama na nemocniční posteli bylo pověstné. To je jedna z věcí, kterou si od ní vezmu, udržovat se v kondici do dlouhověkosti. Dana byla velká bojovnice, měla několik zranění, ale vždy se z toho dostala.

Mrzí mě, že jsem za Danou v poslední době nemohla do nemocnice přijít, nechtěla jsem ji ohrozit kvůli virózám mých malých dětí, ale jsem ráda, že v rámci možností byla v poslední době spokojená a měla se relativně dobře. A co mě vždy zamrzí, když odcházejí starší lidé, že s nimi odchází i to, že nemohou již předávat svou historii. Její vyprávění jsem milovala, jsem proto ráda, že stihla napsat svoji knihu, kde nám kus ze sebe tady nechala."