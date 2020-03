Pohřeb Zátopkové? Bez veřejnosti, ale v přímém přenosu

Zátopková zemřela v pátek ve věku 97 let. Organizátoři obřadu nezveřejnili místo obřadu, aby zamezili účasti veřejnosti, na místě nebude kondolenční kniha ani pietní místo.

Dorazí jen omezený počet hostů, mezi nimi nejvyšší zástupci Českého olympijského výboru Jiří Kejval, Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský, Českého atletického svazu Libor Varhaník a Dukly Jaroslav Priščák. Na poslední cestě Daně Zátopkové zahraje její oblíbený umělecký soubor Ondráš.

Dana Zátopková na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952.

ČTK, ČTK

„Za běžných okolností bychom si samozřejmě přáli, aby se s paní Danou mohli rozloučit všichni, kdo jí chtějí vzdát hold. Za současné situace jsme však se vší zodpovědností a zároveň s respektem k jejím přáním o podobě pohřbu přistoupili pouze k malému obřadu," uvedl Kejval.

„Věřím, že veřejnost v současné obtížné době toto rozhodnutí pochopí. Ti, kteří se budou chtít s Danou Zátopkovou rozloučit, nechť doma na její počest zapálí svíčku," vybídl Kejval.

Legendární český atletický pár - Dana a Emil Zátopkovi na snímku z roku 1952.

ČTK

Veřejnost by ale ještě měla dostat šanci se rozloučit se Zátopkovou při zádušní mši, až odezní pandemie koronaviru.

„V září, kdy se každoročně koná běh rodným krajem Emila Zátopka, by pak mělo dojít k uložení Daniných ostatků na hřbitově Valašský Slavín v Rožnově pod Radhoštěm vedle jejího manžela. Věřím, že to už budeme moci nachystat akci za přítomnosti mnoha Daniných přátel i lidí, kteří jí dlouhodobě pomáhali. S cimbálovou muzikou a s dobrou náladou, tedy tak, jak si to přála," uvedl Svojanovský, bývalý úspěšný veslař a kamarád Zátopkové.