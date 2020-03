Olympiádu nerušit, jen odložit, nabádá desetibojařský světový rekordman Mayer

Desetibojařský světový rekordman Kévin Mayer by byl pro odložení olympijských her v Tokiu. Mistr světa z roku 2017 si nemyslí, že by se do července situace kolem koronaviru dostatečně uklidnila. Sám se navíc teprve musí na olympiádu kvalifikovat, zatím nemá splněná požadovaná kritéria. Potřeboval by absolvovat alespoň jeden desetiboj, jenže zahájení sportovních soutěží je v nedohlednu.