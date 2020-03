Šéflékařka radí atletům při pandemii hlavně zachovat zdravý rozum

"Atleti od nás i ve spolupráci s šéflékařem českého olympijského výboru, panem doktorem Neumannem, dostali doporučení, co v současné situaci dělat. Hlavně se musí zachovat zdravý rozum. A samozřejmě dodržovat základní hygienická doporučení," řekla Velebová v rozhovoru s ČTK, který zprostředkovala manažerská agentura Sport Invest.

U nikoho z elitních atletů zatím není podezření na nemoc COVID-19. "Zatím nevíme o nikom, že by měl problémy. Někteří atleti se nám vraceli ze zahraničí a jsou v karanténě. A i kdyby nedej bože došlo k nákaze, nepředpokládáme, že by to u někoho ze sportovců mělo mít vážnější průběh. Aniž bych to chtěla zlehčovat, větší riziko je, že si spíš teď zvrtnou kotník, když běhají různě v lesích a podobně," dodala rehabilitační lékařka.

Na klinice v době pandemie fungují v omezeném režimu. "Máme teď méně pacientů z běžné populace, ale samozřejmě se staráme o sportovce, kteří se snaží trénovat dál. Chodí i někteří, co se vracejí z ciziny, preventivně na infúze vitamínu C. Řada z nich to ale využívá po celý rok. Zrovna ve středu se na internetu objevilo, že těmi vysokými dávkami céčka se snaží nemoc COVIC-19 léčit v New Yorku," podotkla Velebová.

"Samozřejmě doporučujeme sportovcům dostatečný spánek, to je nejkvalitnější regenerace. Snažíme se je i nějak motivovat, aby tuhle dobu využili třeba na nějaká kompenzační cvičení nebo doléčení různých bolístek. Ta motivace je u nich teď asi největší problém," připustila Velebová, že pro závodníky je složité dál trénovat, když neví, kdy budou obnoveny soutěže.

Snaží se s nimi společně najít nějaký konkrétní cíl. "Říkáme jim, že celou sezonu ještě nikdo neodpískal. Samozřejmě pro některé byla olympiáda hodně blízko, ale je potřeba udržet nějakou koncentraci, vytyčit si nějaký závod, vrchol, nějaký reálný cíl. Třeba Zlatou tretru, která byla přeložená," uvedla manželka sprintera Jana Veleby.

Na řadu sportovců může velmi negativně dolehnout domácí karanténa i změna rytmu a fakt, že najednou mají mnohem více volného času. "Teď jsme něco takového zrovna řešili s jedním naším běžcem, který se vrátil ze zahraničí a je sám doma v karanténě. Jsme sportovcům k dispozici, mohou se kdykoliv ozvat. Rozebíráme to s každým individuálně. Každý lékař je tak trochu i psycholog," podotkla s úsměvem.

"Myslím, že spousta lidí, kteří byli zvyklí na extrémní vytížení, a to je i případ sportovců, o to najednou přijdou a zbortí se jim to jako domeček z karet. Měli by dodržovat nějakou duševní hygienu. Musí se snažit nějak jinak zaměstnat, třeba si přečíst nějakou knížku," dodala Velebová.

Být zavřený doma škodí tělu nejen psychicky, ale i fyzicky. "Obecně trpíme nedostatkem vitamínu D a teď se to ještě zvyšuje. V momentě, kdy budete zavřený doma, neuděláte tolik kroků, pohyb je omezený a tím samozřejmě atrofují svaly. Navíc člověk má pak doma daleko víc tendenci konzumovat jídlo," uvedla Velebová.

I proto by doporučovala trénink venku, samozřejmě za dodržení všech současných nařízení. "Největší riziko přenosu koronaviru je kapénkovou infekcí. Takže by se samozřejmě mělo dodržovat zakrytí úst a nosu a doporučená vzdálenost mezi lidmi nejméně dva metry. Trénovat někde v lese venku je ale podle mě daleko rozumnější než běhat na pásu někde v garáži nebo sklepě, kde je vlhko a plísně. To oslabí imunitu daleko více," řekla. "Samozřejmě bych nechodila do městské dopravy. Odjet na trénink autem, nikde se nezdržovat, odtrénovat, použít desinfekci a jet domů," dodala.