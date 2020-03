Odložená olympiáda? Ne všichni litovali. Česká rekordmanka dostala novou šanci

Byla smířená, že ke třem zimním a jedné letní olympiádě zatím další nepřidá a hry v Tokiu prožije u televize během péče o novorozeného potomka. Jenže verdikt o odložení OH o rok přinesl vytrvalkyni Evě Vrabcové Nývltové nečekanou šanci skloubit mateřství i olympiádu.

„Chci ji chytit a využít, ze sportovního pohledu jsem za odklad určitě ráda,“ neskrývá 34letá běžkyně a bývalá lyžařka. „Ale zároveň mi bylo líto všech, kdo se chystali na letošní rok. Celá ta současná situace na mě možná i pod vlivem hormonů doléhá,“ přiznává.

Dcera by se jí měla narodit v rozmezí od 30. dubna do 8. května. „Ale říká se, že sportovkyně nedonášejí, tak mám radši všechno nachystané. S manželem jsme si možná malinko víc přáli holčičku, i na jméně jsme se rychle shodli, ale to si ještě necháme pro sebe,“ s úsměvem hlásila během své pravidelné dvouhodinové procházky.

„Snažím se jít v tempu, občas i sto metrů popoběhnu. Dělám různá kompenzační cvičení, jen na kole už mi břicho docela vadí,“ líčí.

Jako běžecký nadšenec už se svým manželem a zároveň trenérem Martinem sedí nad kalendářem letošní nejisté sezony. „Mně už to běhání strašně chybí, i v noci se mi zdá, že závodím,“ přiznává Vrabcová.

Pokud vše půjde hladce, plánuje bleskový návrat. „V úvahu připadá 30. července desítka v Berlíně,“ zaškrtla si v diáři. Na půlmaraton pomýšlela při srpnovém atletickém ME v Paříži, ale jeho osud je nejistý. A tak by první maraton po porodu mohl přijít v New Yorku, kde se v roce 2017 blýskla sedmým místem, nebo v Praze, kde organizátoři hledají nový termín.

Cíl bude jasný – kvalifikovat se na tokijskou olympiádu, v případě vytrvalců kvůli klimatickým podmínkám přesněji do Sappora, kde Vrabcová startovala před třinácti lety na mistrovství světa ještě jako běžkyně na lyžích.