Slováci možná přijdou o olympijskou naději. Chodec Tóth přemýšlí o konci

"Momentálně si neumím představit, že olympiáda bude i se mnou. Každopádně je to rozhodnutí, které je třeba dobře zvážit. Nechci dělat ukvapené závěry. Určitě se k tomu v průběhu této sezony vyjádřím, pokud nějaká bude," řekl Tóth webu olympic.sk. "A to rozhodnutí nelze udělat jen ve své hlavě," upozornil mistr světa z roku 2015, že situaci probere s týmem, trenérem a rodinou.

Přerušení sezony ani odklad vrcholného závodu o rok ho vůbec nepotěšily. Nedošlo k tomu ve vhodném okamžiku jeho kariéry. V této době přitom už mohl mít splněný limit pro účast v Tokiu. Chtěl na něj zaútočit na populární Dudinské padesátce, která se ale 21. března nemohla uskutečnit.

"Investovali jsme do toho nemálo energie, cestování a dalších prostředků. Je to zklamání, protože příprava byla fantastická. Člověku je to vždy líto, když tři měsíce na něčem pracuje a potom to nedokáže prodat. Dolehlo to i na mě," litoval Tóth.

Po odkladu olympiády a také s ohledem na opatření kvůli pandemii koronaviru musel přípravu utlumit. "Protože teď v nejbližších pěti šesti týdnech nebudou žádné závody, tak musím s formou dolů. Trénuji jednou denně, jde v podstatě o údržbu. Mám možnost běhat doma nebo si chodím zaběhat do přírody. Trénuji individuálně bez trenéra a bez možnosti regenerace," vypočítal Tóth.

Neočekává, že se situace v nejbližší době zlepší, a tuší, že sportovní akce budou tím posledním, co úřady po zlepšení stavu povolí. "V dnešní době je to samozřejmě opravdu především o tom, jak zvládnout pandemii a být zdravý. Lidstvo trápí jiné problémy než sport a olympiáda," konstatoval.