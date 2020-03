Hitler si kvůli němu trhal vlasy, on pak v chudobě závodil proti koním. Kdo byl Jesse Owens?

Je tomu přesně 40 let, co svět opustil legendární atlet Jesse Owens. Americký sportovec toho za svůj život stihl hodně. Jako závodník černé pleti čtyřmi zlatými medailemi zničil Hitlerův sen o triumfu bílé rasy na olympijských hrách v Berlíně 1936. Jeho sláva ale brzy zšedla. Nevyšlo mu podnikání ani pokus o vytvoření černošské baseballové ligy. Nakonec mu pomocnou ruku podala vláda USA. Kdo byl Jesse Owens?

Popularita Jesseho Owense vyletěla raketovou rychlostí k nebi během předválečného zápolení pod pěti kruhy v Berlíně 1936. Očekávaná triumfální dominance árijské rasy tehdy na domácím šampionátu přímo před zraky Adolfa Hitlera vzala za své.

Mohl za to jeden skromný chlapík z Alabamy, který to jako černoch sice v tehdejší době neměl dvakrát jednoduché, za to to byl ale setsakramentský rychlík. Atleticky perfektně vybavený Owens triumfoval hned ve čtyřech disciplínách: na stovce, dvoustovce, ve skoku dalekém a štafetě 4x100 m.

A Německu Owensova nadvláda u atletického oválu vůbec nechutnala. Hitler se po jeho vítězství v závodě na 100 metrů dokonce zvedl ze své lóže a rozzuřený opustil stadion.

Jenže nic netrvá věčně a ani sláva černošského atleta, který donutil Hitlera „trhat si vlasy" brzy vzala za své. V rasově segregovaných Spojených státech neměl ani sportovec jeho kvalit na růžích ustláno. Poté, co Owens odmítl odjet na závody do Evropy, byl z národního týmu vyhozen a pak už se jeho život řítil strmě dolů.

Naprostým fiaskem skončil jeho pokus o vytvoření černošské West Coast Baseball Association. Jako viceprezident ligy a majitel jednoho z klubů lákal například diváky na zápasy bizarním závodem, ve kterém soutěžil v běhu proti koni. A neúspěšný pokus o založení nové ligy skončil pouhé dva měsíce od svého představení veřejnosti.

Jesse Owens outruns a 7-year old pacer, The Ocean, at Bay Meadows. Owens led wire to wire! pic.twitter.com/8TRs9QrKmf — Sport & Betting History (@CDCHistory) March 24, 2020

Owens se poté pokusil znovu podnikat, ale ani jako majitel čistírny neuspěl a brzy skočil doslova na dlažbě. Z bankrotu mu pomohla až vláda USA a postupně rozvolňující se celospolečenská atmosféra 60. let týkající se otázky rasových problémů.

Známý sportovec se v roce 1966 stal takzvaným Vyslancem dobré vůle a jako takový zastupoval automobilku Ford a Olympijský výbor Spojených států amerických.

Owens zemřel v roce 1980 na rakovinu plic. Bylo mu 66 let. Jeho životní dráha a zejména pak jeho triumfální opanování předválečných olympijských her v Berlíně ale nikdy zapomenuto nebylo. Owens se totiž navždy stal jejich symbolem.