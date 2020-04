Sportovní akce bez diváků nepovažuje Coe za dlouhodobé řešení

Sportovní akce bez diváků šéf Světové atletiky Sebastian Coe nepovažuje za dlouhodobé řešení. Bez přístupu fanoušků by měly začít první turnaje, zápasy a soutěže, až se uvolní opatření proti šíření koronaviru. V exhibičním formátu budou v červnu závodit i atleti v Oslu, kde se měl uskutečnit mítink Diamantové ligy. Iniciativu norských pořadatelů Coe přivítal.

Na prázdných stadionech by se v květnu mohly spustit nejvyšší fotbalové soutěže v některých zemích, například v Česku nebo Německu. Za zavřenými dveřmi začnou závodit i atleti, v tuzemsku by se mítinky pro omezený počet závodníků mohly začít pořádat od 25. května. "Jestli je to trvalé řešení? Samozřejmě, že ne. Chceme, aby byl sport hnací silou při naší cestě z této strašné doby," řekl Coe na webu Sky Sports.

Byl by rád, aby bylo možné "umělý" formát prázdných stadionů co nejdříve opustit a znovu závodit před plnými tribunami. "Nemyslím si, že kdokoliv z nás chce vidět sport za zavřenými dveřmi. Chceme, aby se sport a závody vrátily. Neexistuje univerzální řešení nebo kouzelná hůlka. Každý sport chce své závodníky zpět, ale jen po pečlivém uvážení, aby se nikdo nezranil a aby místním nehrozilo žádné nebezpečí," uvedl třiašedesátiletý Brit.

Pořadatelé budou muset být flexibilní. Organizátoři tradičních Bislett Games v Oslu překřtili svou akci na Impossible Games a chtějí navzdory pravidlům o omezení sociálního kontaktu nabídnout pestrý hodinu trvající atletický program.

Ve čtvrtek 11. června se do něj zapojí například bývalý a současný světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis a Renaud Lavillenie, kteří se utkají na dálku v sektorech na svých zahradách. Coeovi se tento nápad líbí. "Většina tyčkařů trénuje na zahradě a někteří tam mají i sektory, takže není nereálné, že by se tohle mohlo na dálku povést. Udržuje to kontakt s fanoušky," řekl.

Kdy a jestli vůbec letos začne klasická mezinárodní sezona, zatím není jasné. Srpnové mistrovství Evropy v Paříži už bylo zrušeno, ale podzimní jednorázové mítinky včetně Zlaté tretry v Ostravě zatím zůstávají ve hře.