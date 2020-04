Odložený maraton v Londýně by mohla běžet jen elita

Pořadatelé maratonu v Londýně, který byl kvůli pandemii koronaviru odložen z 26. dubna na 4. října, mají připravenou řadu náhradních scénářů v případě pokračujících omezení proti šíření této infekční nemoci. Nevylučují ani, že by běžela jen elita. Obvykle bývá na startu 45 000 závodníků z celého světa.

Pořadatelé maratonu v Londýně, který byl kvůli pandemii koronaviru odložen z 26. dubna na 4. října, mají připravenou řadu náhradních scénářů v případě pokračujících omezení proti šíření této infekční nemoci. Nevylučují ani, že by běžela jen elita.

Do startu jednoho z nejslavnějších maratonů světa zbývá více než pět měsíců, ale přetrvávají obavy, že ho nebude reálné uspořádat v plném rozsahu. "Jestli je naděje? Rozhodně. Ale musíte udělat, co je správné pro společnost. Obvykle míváme 750 000 lidí v centru Londýna, kteří sledují 45 000 běžců. Pak je tam 6000 dobrovolníků, lékařské zabezpečení a nápor na dopravu. To jsou masy lidí, které musíte brát v úvahu, než učiníte rozhodnutí," řekl na webu britského Guardianu ředitel závodu Hugh Brasher.

Proto mají organizátoři připravenou zhruba desítku náhradních variant. Není vyloučená ani možnost, že by se na start postavila jen elita. "Upřímně, nevím. Ale v současném světě nemůžete nikdy říct nikdy. Snažíme se zůstat aktivní a plánovat různé scénáře. A v této chvíli nechci zamítat nic, dokud se to neukáže být opravdu nemožné," komentoval to Brasher.

Pouze za účasti elitních závodníků se kvůli pandemii koronaviru uskutečnil v březnu maraton v Tokiu, na jehož start se postavilo 300 místo obvyklých desítek tisíc účastníků. Další jarní maratony včetně velkých závodů v Bostonu a Praze byly odloženy na podzim. V tradičním formátu se 27. září neuskuteční maraton v Berlíně, protože německá vláda zakázala pořádání masových akcí s více než 5000 účastníky do 24. října.

Velké městské maratony s tisíci běžců na trati a dalšími tisícovkami fanoušků podél ulic patří k těm nejrizikovějším aktivitám z pohledu šíření koronaviru. Londýnští pořadatelé chtějí dát účastníkům s dostatečným předstihem vědět, s čím mohou počítat. "Rozhodneme se nejpozději do konce srpna," poznamenal Brasher.

Nepotvrdil, zda se uskuteční očekávaný duel dvou nejrychlejších maratonců historie Eliuda Kipchogeho a Kenenisy Bekeleho, kteří počítali s dubnovým startem.

Případné vyloučení rekreačních běžců by postihlo nejen samotné závodníky, jejichž většina získala startovní číslo v loterii, ale také britské charitativní organizace. Londýnský maraton je totiž největší jednodenní dobročinnou akcí na světě, loni se při něm vybralo 66,4 milionu liber (zhruba dvě miliardy korun).