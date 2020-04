Turecká steeplařka Mingirová byla diskvalifikována z OH v Londýně

Bývalá mistryně Evropy v běhu na 3000 metrů překážek Gülcan Mingirová z Turecka byla dodatečně diskvalifikována z olympijských her v Londýně kvůli dopingu. Zpětné testování vzorků odhalilo, že nyní třicetiletá atletka měla v těle zakázaný steroid turinabol.

Bývalá mistryně Evropy v běhu na 3000 metrů překážek Gülcan Mingirová z Turecka byla dodatečně diskvalifikována z olympijských her v Londýně kvůli dopingu.

O jejím vyškrtnutí z výsledkové listiny v úterý informoval Mezinárodní olympijský výbor. Případný další trest má v kompetenci Světová atletika. Počet pozitivních dopingových testů z her v Londýně stoupl už na 126.

Mingirová na londýnské olympiádě v srpnu 2012 vypadla v rozběhu a obsadila celkově 27. místo. O dva měsíce dříve na evropském šampionátu v Helsinkách získala zlato, které jí zůstane. V roce 2011 zvítězila i na ME atletů do 23 let v Ostravě.