Měsíc budeš moje společnice a vyděláš miliony! Atletická Barbie šokující nabídku odmítla

Devětadvacetiletou hvězdu, která momentálně žije v USA, fanoušci obdivují celé roky. Před pár lety se o ní psalo jako o královně krásy a zazněl i návrh, že pokud by legendární panenka Barbie měla mít někdy podobu atletky, tak by měla být vzorem právě Klišinová. A elitní magazíny se předháněly s nabídkami na focení. Sama Ruska nešetřila snímky na sociálních sítích a fanoušci byli ve varu.

Před nedávnem to ale jeden z nich pořádně přehnal. „Bylo mi nabídnuto, abych měsíc fungovala jako luxusní společnice. Zpráva mi přišla před pár měsíci na instagram a to od neznámé osoby z USA," svěřila se Ruska žijící v Atlantě. Nabídka ji vykolejila. „Nic podobného jsem nečekala. Odpověď byla okamžitá a jednoznačná. „Nabídka mě nezajímá."

Jenže osoba, která atletku oslovila, se nevzdávala. „Počkej, neodmítej to hned. Ani nevíš, jaké podmínky a finance nabízím," pokračovala v šokující zpovědi. „Ta částka byla opravdu obrovská, byla šílená," svěřila se. Šlo o sumu dvou set tisíc dolarů za měsíc.

Ruska, která v roce 2017 na mistrovství světa v Londýně brala stříbrnou medaili, měla zamotanou hlavu. O nabídce neuvažovala, ale vrtalo jí hlavou, proč k tomu všemu došlo. „Opravdu vypadám jako žena, která by s něčím takovým souhlasila?" vyděsila se.

Pravdou je, že Klišinová neměla v minulosti problém s focením, kde ukázala fanouškům krásné křivky svého těla. Teď tvrdí, že se u toho cítila nepříjemně.

„Se svým tělem jsem spokojená. Nemám se za co stydět, ale bylo to trochu moc," vzpomíná na chvilky před objektivem. „Když mi řekli, abych si svlékla šaty, necítila jsem se dobře a bylo to jasné znamení, že to není v pořádku," konstatovala dvojnásobná šampionka z halového MS a dala jasně najevo, že podobné věci už nemají v jejím životě místo.