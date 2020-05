Běhat jako Zátopek? Kouč nejprve nevěřil, pak před hercem smekl

Co jste si pod úkolem „běhat jako Zátopek“ představoval?

To právě neupřesnil, jestli je to myšleno rychlostně, nebo stylem. Připravoval jsem Vaška na oboje, i když jsem upřímně nevěřil, že by dokázal běhat tak rychle. My začali už před pěti lety, kdy jsme se teprve poznali, Vaška bolela noha, a kdyby se tehdy opravdu začalo točit, myslím, že by natáčení v takovém rozsahu ani neodběhal. Pak se natáčení odkládalo.

Na jakou rychlost jste ho potřeboval dostat?

Věděl jsem, že musí stovku zvládnout za 15 sekund, ale uvolněně, ne sprintem, takže musí být schopen běžet i rychleji. Pro atleta je to průměrný čas, ale každý to nezvládne. S Davidem Ondříčkem jsme se bavili, že potřebujeme, aby uměl běhat úseky 200 až 300 metrů v tempu jako Emil. Takže jsem nepotřeboval, aby zvládl rychle pět kilometrů, ale spíš tu třístovku, tak jsem ho chystal jako čtvrtkaře. Jenže závodník odběhne většinou jeden závod za den, Vašek absolvoval i dvacet opakování a další den znova, takže potřeboval i všeobecnou kondici.

Jak moc jste při trénincích Neužilovi korigoval Zátopkův charakteristický styl běhu?

Párkrát jsme se na to zaměřili, ale jak je Vašek skvělý herec, hned jak přišel, předvedl Zátopka na první dobrou. Samozřejmě složitější je, když pak člověk běží naplno, aby ta míra Emila byla uvěřitelná. Sám jsem se snažil nakoukat co nejvíc záběrů, protože Emil většinu trati běhal hezky uvolněně a jeho styl se i v průběhu let vyvíjel.

Neužil líčil, jak během natáčení zhubnul sedm kilogramů, řešil jste s ním i stravu?

Spíš jsem mu dával doporučení, aby se vyhnul tučným věcem, omezil pivo, které má rád. A říkal mu, ať to zase tolik neřeší. Když přišel s bezlepkovou dietou, tu jsem mu úplně neschvaloval. Ale bylo vidět, jaký je profík, nastavil si prioritu a shodil víc, než jsem čekal.

U filmu jste působil i jako konzultant a vybíral běžce do menších rolí.

Já se tomu chtěl vyhnout, ale když jsem pak viděl na place, koho vybrali, radši jsem to vzal na sebe, protože jsem to považoval za jednu z nejpodstatnějších věcí, aby se dalo uvěřit, že to jsou běžci na olympiádě. Vybral jsem jich kolem stovky, moje výhoda byla, že jsem většinu znal, zbytek si našel v tabulkách a podle toho je dosazoval.

I vy sám jste si ve filmu zahrál?

Vybral si mě David, který do těch menších rolí obsazuje lidi, které zná. Když jsem pak viděl už celý film, tak tam mám nakonec docela velký prostor, hraju při maratonu v Helsinkách Švéda Janssona, který je tam posledním Emilovým soupeřem v boji o jeho třetí zlato.