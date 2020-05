Finalista čtvrtky na OH Taplin dostal čtyřletý distanc za doping

Arbitr označil za nevěrohodnou Taplinovu obhajobu, že loni v dubnu po výhře na mítinku v Grenadě nebyl adekvátně upozorněn na dopingovou kontrolu. Prokázalo se, že o ní byl informován, když poskytoval novinářům rozhovory po závodě.

Floridský rodák, kterému patří osmé místo v historických tabulkách na 400 metrů v hale, má zastavenou činnost do 24. září 2023. To znamená, že v následujících třech letech přijde o vrcholné světové akce. Příští rok by se měly uskutečnit OH v Tokiu, na sezony 2022 a 2023 jsou naplánovány světové šampionáty v Eugene a Budapešti.