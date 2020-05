Připravte se na jinou atletiku. Jak zamává koronakrize s královnou sportů?

„Diváci, kteří chtějí vidět to, co předtím, můžou být zklamaní, ale věřím, že i tahle podoba bude zajímavá,“ říká Juck. Jestliže atletika v posledních letech hledá cesty, jak přitáhnout fanoušky, teď dostanou prostor ještě větší experimenty.

Malé ochutnávky jsou k vidění už teď. Nejlepší tyčkaři světa soupeřili na dálku ve videopřenosech, kdo se za půl hodiny víckrát přenese přes laťku ve výšce pěti (u mužů), resp. čtyř metrů (u žen). V Německu budou závody přenášet divákům v autokině. Italská federace vymýšlí, že by se závody od 800 metrů výš mohly startovat intervalovým způsobem…

Ani mítinky Diamantové ligy, kterých zatím zůstává z původních patnácti v plánu dvanáct, nebudou svázány pevným programem. Ostatně tradiční podnik v Oslu se v červnu uskuteční pod názvem Impossible Games (Nemožné hry) s řadou neobvyklých disciplín a bez diváků.

I když… „Vstupenky symbolicky prodávají. Kdo si ji koupí, může poslat svou fotku, pořadatelé ji vytisknou a dají na zakoupené místo,“ popisuje Juck.

Sám každoročně pečlivě skládá startovní listinu Zlaté tretry, letos má úlohu ještě násobně těžší, musí se připravovat na řadu variant. Proto organizátoři program mítinku zveřejní až v červenci, kdy už by mohlo být i jasněji, kolik fanoušků bude moct být v hledišti.

„Z pohledu startovních listin budou zásadní možnosti startu zahraničních atletů. Teď to vypadá dobře, na podzim by do Evropy chtěla i spousta zámořských závodníků, ale to je s velkým otazníkem,“ popisuje současnou nejistotu.

„Bude to specifická sezona a je otázkou, jestli se příští rok, jenž má být nabitý velkými akcemi, situace už vrátí do normálu,“ dodává Juck.