Diskař Weisshaidinger ve Schwechatu atakoval hranici 70 metrů

Bronzový diskař loňského mistrovství světa Lukas Weisshaidinger při vstupu do sezony atakoval hranici 70 metrů. Improvizovaný závod v rakouském Schwechatu, jehož organizátoři museli respektovat tamní omezení kvůli koronaviru, vyhrál výkonem 68,63 metru.

Osmadvacetiletý Rakušan se za zavřenými dveřmi utkal se dvěma krajany. Vítězným výkonem se zařadil na druhé místo letošních světových tabulek, jež jsou zatím poloprázdné vzhledem k odloženému startu mezinárodní atletické sezony. Lídrem netypického roku 2020 je vicemistr světa Fedrick Dacres, který v únoru, tedy ještě před rozšířením koronaviru po světě, doma na Jamajce hodil 69,67 metru.

Tento výkon Weisshaidinger málem překonal, když v pátém pokusu jeho disk doletěl do vzdálenosti 69,95 metru. Kvůli těsnému přešlapu byl ale pokus neplatný. Přesto byl rakouský diskař ze svých výkonů na stadionu nedaleko Vídně nadšený. "Rozhodně jsem si nemohl přát lepší debut. Je to sen. Byla to ale v tom větru někdy trochu loterie," uvedl na webu evropské federace.

Superlativy nešetřil ani jeho trenér Gregor Hogler. "Luki dneska překonal má očekávání. Nepomyslel bych si, že na konci května bude atakovat svůj rakouský rekord (68,98). Technicky byly jeho hody na té nejvyšší úrovni," řekl.