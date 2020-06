Maslák vytrestán. Potřeboval jsem to, neskrýval

Nebývá zvyklý rozdávat svůj skalp. „Ale teď mě to vůbec nemrzí. S časem, jaký jsem běžel, jsem nemohl čekat nic jiného, než že mě někdo porazí. Potřeboval jsem, aby mě někdo vytrestal,“ sebekriticky se zhodnotil Maslák.

Třičtvrtě okruhu zvládl za 33,10 s, osobní rekord má o sekundu a tři desetiny lepší. „Poslední kvalitní trénink před závodem ve čtvrtek jsem se cítil velmi dobře. Jenže pak při rozcvičení i dneska strašně. Do 250 metrů jsem to urval z rychlosti frekvenčním během, ale pak mám problém přejít do toho čtvrtkařského kroku,“ vykládal 29letý Maslák, který se chce podobně jako vloni i letos soustředit na sprinty místo „své“ čtvrtky.

Majitel bronzu z ME do 23 let 2015 Jirka si zatím užíval svůj parádní týden. Po zásnubách s přítelkyní Martinou ho nadchl osobní rekord na třístovce. „Chápu, že pro kluky je těžší si udržet motivaci do těchto závodů, ale já se snažil tu sezónu nepodcenit,“ vykládal.

Nebylo to pro něj první vítězství nad Maslákem. „Už se mi to povedlo vloni o setinu na dvoustovce, ale pokaždé si toho vážím,“ ujišťoval člen české sprinterské štafety, která vloni po 48 letech překonala národní rekord.