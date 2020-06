Vícebojařskou "zahradní výzvu" ovládl světový rekordman Mayer

Francouzský vítěz závodil v Montpellier a byl nejlepší v obou technikách. Na závěr o jedno oběhnutí podlehl Němci Kaulovi, který startoval v tréninkové hale v Mohuči. Mayer zvítězil ziskem 71 bodů (tyč 17 + koule 28 + běh 26), Kaul jich získal 63 (14+22+27) a Estonec Uibo, který závod absolvoval v americkém Clermontu a musel se vypořádat i s třicetistupňovým horkem a vysokou vlhkostí, o další dva méně (15+20+26).

"Myslím, že jsem to rozhodl v kouli, protože mám osobák 17 metrů, takže pro mě bylo snadné pokaždé hodit třináct. Na konci jsem byl velmi velmi unavený, ale dopadlo to pro mě dobře. Byla trochu nervozita, věděl jsem, že mám skvělé soupeře," řekl Mayer. Všichni byli rádi, že si mohli po dlouhé době zazávodit. "Tři čtyři měsíce jsme nemohli, takže jsem fakt šťastný," řekl Kaul. "Nikdo z nás nic takového nikdy nedělal a byla to skvělá věc, takhle si v neděli vyrazit. Byla to zábava," doplnil Uibo.

Vícebojařský virtuální souboj následoval dvě tyčkařské "zahradní výzvy", které rovněž uspořádala Světová atletika. V té premiérové se o vítězství podělili světový rekordman Armand Duplantis a jeho předchůdce Renaud Lavillenie, ženský závod ovládla olympijská vítězka Katerina Stefanídiová.